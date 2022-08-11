Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
Все проекты
ua

«Неймовірна правда про українців»: что будет в 17 выпуске от 12 августа

11.08.2022

170-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной войне шестой месяц. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 17 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про украхнців 03.06.2022

Что будет в 17 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 12.08.2022:

  • Как американские школьники из украинской семьи собрали 75 тысяч долларов на первые три дома для потерявших жилье украинцев. 
  • Почему в россии предлагают штрафовать за украинские песни и боятся Верку Сердючку?
  • Знаменитости на своем примере рассказали, как пережить синдром отложенной жизни.
  • Павло Зибров дал откровенное интервью, в котором поговорил об украинских и российских артистах, поддерживающих ВСУ, а также о тех, кто оказался предателями.  
  • Как знаменитости справляются со страхом перед войной и собирают деньги для ВСУ, выступают на передовой и становятся волонтерами?

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Медовая маска для лица
Телеканал СТБ

Медовая маска для лица: рецепт пошаговый

 Неймовірна правда про українців выпуск от 12.08.2022 — анонс Все буде добре
Телеканал СТБ

Наталья Могилевская рассказала о своем возлюбленном, помощи украинским военным и разрушенном доме в Мариуполе

 Неймовірна правда про українців выпуск от 12.08.2022 — анонс Все буде добре
Телеканал СТБ

Домашнее мороженое: топ-5 простых рецептов

 Неймовірна правда про українців выпуск от 12.08.2022 — анонс Все буде добре
Телеканал СТБ

Признаки ботулизма: как распознать коварный недуг в консервации

 Неймовірна правда про украхнців 03.06.2022
Телеканал СТБ

«Неймовірна правда про українців»: что будет в 16 выпуске от 5 августа

 рецепт черного мороженого
Телеканал СТБ

Черное мороженое: рецепт в домашних условиях от суперфиналиста «МастерШеф»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить