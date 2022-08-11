Неймовірна правда про українців выпуск от 12.08.2022 — анонс Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: что будет в 17 выпуске от 12 августа

170-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной войне шестой месяц. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 17 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Что будет в 17 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 12.08.2022:

Как американские школьники из украинской семьи собрали 75 тысяч долларов на первые три дома для потерявших жилье украинцев.

Почему в россии предлагают штрафовать за украинские песни и боятся Верку Сердючку?

Знаменитости на своем примере рассказали, как пережить синдром отложенной жизни.

Павло Зибров дал откровенное интервью, в котором поговорил об украинских и российских артистах, поддерживающих ВСУ, а также о тех, кто оказался предателями.

Как знаменитости справляются со страхом перед войной и собирают деньги для ВСУ, выступают на передовой и становятся волонтерами?

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей!

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