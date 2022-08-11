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Дата старта нового сезона психологического проекта «Детектор лжи»

11.08.2022

Скоро на телеканале СТБ состоится премьера 12-го сезона психологического проекта «Детектор лжи» во главе с неизменным ведущим Дмитрием Карпачевым.  Это уникальные истории людей, которые хотят быть услышанными. С полиграфом они смогут восстановить доверие близких. Когда премьера 12-го сезона «Детектора лжи»? Читайте в нашем материале.

детектор

Премьера психологического проекта «Детектор лжи» состоится 28 августа в 19:00!

В двенадцатом сезоне Дмитрий Карпачев вместе с героями программы снова докажут, что правда стоит того, чтобы быть услышанной. В новых выпусках зрители увидят много историй об отношениях: теплые, болезненные, трагические, новые и незаконченные. Отношения между супругами (нынешними или бывшими), между любовниками, родителями и детьми, близкими родственниками и соседями. Люди решили стать героями проекта, чтобы их правду услышали, а их слова были подтверждены публично. Некоторым долгое время приходилось скрывать что-то от близких, некоторые стараются восстановить свое имя, наладить отношения с семьей или обнародовать правду ради наказания виновного.

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Напомним, «Детектор лжи» ― это украинская адаптация британского формата The Moment of Truth. 12 сезон был отснят до 24 февраля 2022 года.

Video: Дата старта нового сезона психологического проекта «Детектор лжи»

Стала известна дата старта Детектора лжи на СТБ в 2022 году. Когда выйдет 12 сезон Детектора лжи - читайте в материале СТБ

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