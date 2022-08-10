10 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 10 августа

10 августа в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них Всемирный день льва. Кроме того, 10 августа чествуют апостолов Прохора и Пармена и тех, кто с ними. Какие праздники 10 августа — читайте в материале STB.UA.

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10 августа ― праздники:

Всемирный день льва;

Международный день биодизеля;

Всемирный день льва отмечается 10 августа ежегодно. Львов начали порабощать еще в 9 веке до н.э. Их использовали на арене для удовлетворения желающих зрелищ жителей Ассирийской империи. В Древнем Риме львы использовались в гладиаторских боях и в цирках и «зоопарках». Их активно использовали для расправы над преступниками, а христиане активно распространяют истории об уничтожении христиан львами на аренах.

В Средневековье львов также любили держать в неволе власть имущие как знак своего могущества ― как на Западе, так и на Востоке. Однако потом их начали активно уничтожать во время охоты. Пик охоты приходится на 19-начало 20 века. Когда популяция львов оказалась в опасности, охота для развлечения стала под запретом, однако браконьеры продолжают сокращать их количество на Земле. По оценкам экспертов, популяция львов значительно сократилась за последние два десятилетия. К примеру, в 2005 году приблизительное количество львов варьировалось от 17 до 47 тысяч особей, тогда как в 1970 году их было более 100 тысяч. Основными причинами сокращения их численности есть изменение климата, болезни и бездумная деятельность человека.

Международный день биодизеля отмечают 10 августа каждый год. Праздник отмечается в честь того, что 10 августа 1893 был впервые запущен двигатель на топливе, основой которого было арахисовое масло. Самыми активными сторонниками создания праздника были экоактивисты, выступающие за популяризацию экологически чистого топлива.

10 августа ― церковные праздники:

Апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена чествуют 10 августа каждый год. Православная церковь сегодня упоминает 7 апостолов: Никанора, Стефана, Филиппа, Тимона, Прохора, Пармена и Николая. Они считаются покровителями кузнецов по умолчанию ― именно в этот день в народе также чествуют кузнецов. Считалось, что они обладают сверхъестественной силой и подстраивают под себя огонь, воду, железо. Даже в народных сказках упоминалось, что кузнецы могут подковать «чертова лошадь», а остро наточенный топор — лучший оберег от нечистой силы. Праздник тесно связан с древними славянскими традициями, когда люди кланялись стихиям и их антропоморфным олицетворениям в виде богов.

10 августа ― День ангела:

Ежегодно 10 августа именины празднуют Анастасия, Остап, Прохор, Никанор, Серафим и Ирина.

10 августа ― приметы и традиции:

Праздник в народе называется «День Прохора», «Прохоров день».

Сегодня начинают копать картофель, собирали урожай груш и яблок, выкапывали луковицы тюльпана, пересаживали цветы.

Старики и дети отправлялись в лес за грибами и ягодами.

10 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

На Прохора и Пармена люди избегали каких-либо покупок. Считалось, что все, что будет куплено 10 августа, долго не прослужит.

Нельзя играть свадьбу.

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