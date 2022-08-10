Когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спас 2022: даты празднования

Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: даты празднования в 2022 году

Ежегодно в августе весь православный мир отмечает три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый. Это древние праздники, посвященные сбору урожая, в которых тесно переплелись христианские и народные традиции. Когда в 2022 году Медовый, Яблочный и Ореховый Спас? Какие традиции связаны с этими праздниками? Все детали читайте в материале.

Медовый Спас 2022 — 14 августа

Первый Спас, или Медовый Спас, отмечают 14 августа. С этого времени пчеловоды начинают собирать мед. Второе название этого праздника — Мокрый Спас. Обычно именно в этот день наши предки освящали воду. Также на Медовый Спас освящали целебные травы и мак, чтобы здоровье и имущество процветали. Еще одно название Медового Спаса — Маковей ― связано с тем, что в этот день церковь чтит память семи братьев Маккавеев и матери их Соломонии, которые потерпели мученическую смерть за веру во ІІ веке до н. э.

В Медовый Спас начинается Успенский пост — один из четырех многодневных постов, установленных православной церковью. Поэтому в этот праздник угощались медовиком и пряниками из постного теста. Успенский пост достаточно строгий.

Яблочный Спас 2022 — 19 августа

Вслед за Медовым Спасом наступает второй Спас — Яблочный. В это время в садах созревают яблоки и другие фрукты. Начинается сбор урожая и заготовки его на зиму. По народным поверьям, есть фрукты до освящения в церкви запрещено, поэтому утром на Яблочный Спас люди приносили в церковь для освящения корзины с яблоками и другими фруктами, ягодами и злаками.

«В этот день следует употреблять яблоки в любом виде, а также варить яблочное варенье и печь из яблок пироги. При этом нужно говорить: «Кого люблю, тому дарю яблочко с медом, желаю жить долго и ладно», — рассказывает Алена Курилова.

Ореховый Спас 2022 — 29 августа

Праздники Спаса в августе завершаются третьим, главным среди всех, Ореховым Спасом, который выпадает на 29 августа. Этот праздник имеет много других названий: Малый, Хлебный, Холодный, Полотняный. Последнее название возникло не просто так. По преданию, к Спасителю пришел художник — посланник князя Эдессы ― и попросил у Него разрешения нарисовать Его изображение, которое бы могло помочь исцелить больного владыку. Однако написать Образ Спасителя живописцу не удавалось, тогда Христос умылся, вытер лицо полотном, на котором сразу четко проступили Его черты. Князь, получив это полотно, быстро выздоровел. Сначала реликвия хранилась в Эдессе, однако впоследствии ее перевезли в Константинополь — перенос святыни состоялся 29 августа.

Все три Спаса — отличное время, чтобы поблагодарить природу за щедрый урожай. Наши предки считали, что именно в фруктах, орехах и меде сосредоточена положительная энергия земли.

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