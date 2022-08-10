Когда день ангела Антонины в 2022 году? Поздравления в стихах

12 августа Антонина отмечает именины. Антонина ― очень светлый и приятный человек, которого все любят. Когда нужно праздновать именины Антонины, что значит имя Антонина и как поздравить ее с праздником ― обо всем читайте в материале STB.UA.

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День ангела Антонины 2022 (именины Антонины) по православному календарю празднуют:

Февраль: 25;

Март: 1, 14, 20;

Май: 3, 4;

Июнь: 12, 23, 26;

Август: 10; 12;

Декабрь: 15;

Январь 9, 22, 30.

Значение имени Антонина

Имя Антонина по одной из версий образовано от прилагательного Antoninus («Антониевый», «принадлежащий Антонию») латинского языка, происходящего от древнеримского родового имени династии Антониев (Antonius), происхождение которого неизвестно. Это может свидетельствовать, что они имеют этрусские корни. Также оно может иметь греческое происхождение Antonius ― как заимствованное из древнегреческого: antao (д.-гр. ἀντέω, ἀντάω: соревноваться, вступать в бой, соперничество) — один из эпитетов Диониса. Женский вариант Антонида или Антонин для мужчины. Также, на греческом языке ἄνθος (антос) ― «цветок».

Антонина имеет мягкий характер, она добродушна, имеет внутренний стержень. Отличный исполнитель, оправдает доверие любого коллектива, мамина дочь. У нее хорошо развита интуиция, но главное для Антонины не материальное, а духовное. Также в людях она обращает на личностные свойства. Антонина любит дарить и получать подарки, любит приятные сюрпризы и веселье. Ближайшие люди знают, что, когда нужно, Антонина может быть серьезной и принимать значительные решения.

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Транслитерация имени для загранпаспорта ― ANTONINA.

*****

В День Ангела Антонины,

Мы желаем полные сани:

Взлетел, успехов, вдохновения,

Божьего благословения!

Еще семейного тепла,

Ангел чтобы берег от зла,

Чтобы все в жизни удавалось,

Хорошо, чтобы праздновалось!

*****

С Днем Ангела тебя, Антонина, поздравляю,

Пусть небесный ангел тебя оберегает.

Пусть благодатью посыпает,

Пусть в работе помогает!

*****

От всего сердца желаю, Тоня,

Тебе здоровье и добра,

Мгновений ярких миллионы,

Любви взаимной и теплой!

Удачи

Тебе всегда, по всем делам!

Улыбки радостной не скрываясь,

Летай от счастья в облаках!

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Фото — Pixabay.com

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