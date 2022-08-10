Когда день ангела Ангелины в 2022 году? Поздравления в стихах
Имя Ангелина имеет греческое происхождение и несколько других форм, в том числе ласковых. Какие качества у людей с именем Ангелина? Как правильно делается транслитерация имени Ангелины? Когда нужно праздновать именины Ангелины и как поздравить ее с праздником ― обо всем читайте в материале STB.UA.
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День ангела Ангелины 2022 (именины Ангелины) по православному календарю празднуют:
- 14 июля;
- 12 августа;
- 12 сентября;
- 23 декабря;
Значение имени Ангелина
Латинское имя Angelina ― женская формы имени Angelinus. Эти имена произошли от древнегреческого ἄγγελος (Angelus, женская форма Angela), что раньше означало «вестник», «посланник».
Есть много форм имени Ангелина ― Ангелиночка, Ангелочка, Ангелочка, Ангелочка, Геля и Лина
Ангелина может быть откровенной. Она любит всеми командовать. Часто очень самостоятельная и поэтому Ангелина труднее начинает доверять другим людям. Женщины с именем Ангелина не терпят, когда им указывают, как жить. Владычица имени Ангелина является настоящей борьбой за правду. Она может являться идеалисткой и работать в творческой сфере.
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Транслитерация имени Ангелина на латинице выглядит как Anhelina.
*****
Ангелина, твой праздник сегодня.
Пусть улыбка сияет в глазах.
И желаю я счастья такого,
Что не видела ты даже во снах.
Пусть любовь вдруг к тебе постучатся
И наполнит все сердце твое.
И звезда твоя будет светиться,
Не угаснет свет яркий ее.
*****
Везде веселье, звонкий смех,
Подарки и цветы у всех.
Сегодня наша Ангелина
Празднует свои именины.
Большой любви и счастья желаю,
С Днем Ангела сердечно поздравляю.
Пусть светят во всем нравы звезды,
А ангел дарит счастливую судьбу.
*****
Ангельское имя у тебя,
И всегда открытая, чистая душа,
Ангелина, ты так прекрасна, слов нет,
Очаровываешь красотой всех, это не секрет.
Приветствие в день именин принимай,
Живи как в сказке, не скучай,
Пусть добрый ангел хранит тебя,
Удачи тебе во всем всегда.
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фото — Pixabay.com
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