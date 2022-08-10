Когда день ангела Ангелины в 2022 году? Поздравления в стихах

Имя Ангелина имеет греческое происхождение и несколько других форм, в том числе ласковых. Какие качества у людей с именем Ангелина? Как правильно делается транслитерация имени Ангелины? Когда нужно праздновать именины Ангелины и как поздравить ее с праздником ― обо всем читайте в материале STB.UA.

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День ангела Ангелины 2022 (именины Ангелины) по православному календарю празднуют:

14 июля;

12 августа;

12 сентября;

23 декабря;

Значение имени Ангелина

Латинское имя Angelina ― женская формы имени Angelinus. Эти имена произошли от древнегреческого ἄγγελος (Angelus, женская форма Angela), что раньше означало «вестник», «посланник».

Есть много форм имени Ангелина ― Ангелиночка, Ангелочка, Ангелочка, Ангелочка, Геля и Лина

Ангелина может быть откровенной. Она любит всеми командовать. Часто очень самостоятельная и поэтому Ангелина труднее начинает доверять другим людям. Женщины с именем Ангелина не терпят, когда им указывают, как жить. Владычица имени Ангелина является настоящей борьбой за правду. Она может являться идеалисткой и работать в творческой сфере.

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Транслитерация имени Ангелина на латинице выглядит как Anhelina.

*****

Ангелина, твой праздник сегодня.

Пусть улыбка сияет в глазах.

И желаю я счастья такого,

Что не видела ты даже во снах.

Пусть любовь вдруг к тебе постучатся

И наполнит все сердце твое.

И звезда твоя будет светиться,

Не угаснет свет яркий ее.

*****

Везде веселье, звонкий смех,

Подарки и цветы у всех.

Сегодня наша Ангелина

Празднует свои именины.

Большой любви и счастья желаю,

С Днем Ангела сердечно поздравляю.

Пусть светят во всем нравы звезды,

А ангел дарит счастливую судьбу.

*****

Ангельское имя у тебя,

И всегда открытая, чистая душа,

Ангелина, ты так прекрасна, слов нет,

Очаровываешь красотой всех, это не секрет.

Приветствие в день именин принимай,

Живи как в сказке, не скучай,

Пусть добрый ангел хранит тебя,

Удачи тебе во всем всегда.

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фото — Pixabay.com

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