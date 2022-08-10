Борщ: рецепт от Владимира Ярославского

Давно хотели приготовить вкусный и питательный борщ, но никогда не хватало на него времени? Секрет приготовления настоящего украинского борща нам раскрыл судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

Картофель предварительно отвариваем. Остальные овощи нарезаем соломкой.

Обжариваем на среднем огне морковь, затем добавляем лук, обжариваем, практически высушиваем. Добавляем сельдерей и перец и еще обжариваем, немного подсаливаем.

На горячую сковороду с маслом бросаем свеклу, нарезанную соломкой, быстро обжариваем ― делаем почти «стир-фрай». Добавляем уксус и томаты. Тушим на медленном огне до почти мягкой свеклы, немного солим и добавляем сахар. При необходимости в процессе приготовления добавляем воды.

Нагреваем бульон, добавляем толченый перец, лавровый лист и по желанию острый перец. Бросаем зажарку из моркови, доводим до кипения, бросаем свеклу, размешиваем. Пока закипает, бросаем капусту, нарезанную очень мелкой полу-соломкой.

Если нужно, доводим до вкуса по соли и сахару. Снимаем с огня и добавляем рубленый чеснок.

Уже в готовый борщ добавляем отварной картофель, нарезанный брусочками, и фасоль. Можно еще положить чернослив.