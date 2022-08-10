Acted помощь: как получить денежную помощь от Acted

Министерство социальной политики в понедельник, 8 августа, подписало меморандум о сотрудничестве с французской гуманитарной организацией ACTED о предоставлении денежной помощи украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Об этом сообщается на сайте министерства.

Кто может получить денежную помощь:

Acted предоставляет денежную помощь в размере 2220 грн на каждого члена семьи. Помощь выплачивают одним платежом, но сразу на три месяца. То есть, на одного человека можно получить 6660 грн. Переселенцы смогут получить выплаты на карту Ощадбанка или через Укрпочту.

Получить выплаты могут:

семьи без трудоспособных мужчин, в которых женщина является кормильцем;

одинокие матери или отцы, воспитывающие детей;

одинокие пожилые люди;

многодетные семьи;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

ВПЛ.

Как получить денежную помощь от Acted:

Чтобы зарегистрироваться в программе помощи Acted, все члены семьи должны иметь документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, справка о статусе ВПЛ.

Заявку на получение помощи можно подать с 1 июня 2022 года. Для этого нужно позвонить на горячую линию:

+38 095 365 6219;

+38 093 609 9277;

+38 099 636 8996;

+38 099 144 3613.

Украинцы могут также получить выплаты через платформу єДопомога.

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