9 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 9 августа

9 августа в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Международный день коренных народов мира. Кроме того, 9 августа чествуют святого целителя Пантелеймона. Какие праздники 9 августа — читайте в материале STB.UA.

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9 августа ― праздники:

Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа каждый год. Праздник установлен в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций №49/214 от 23 декабря 1994 года, отмечая день первого заседания Рабочей группы ООН по коренному населению подкомиссии по поощрению и защите прав человека в 1982 году. Праздник был создан во время очередного заседания Генассамблеи ООН, при обсуждении судьбы коренных народов мира и после объявления Международного десятилетия коренных народов мира. Спустя десятилетия Генассамблея повторяет свою инициативу, а каждый год ООН объявляет тему очередного Дня. Среди уже отпразднованных были, например, посвященные Миграции и перемещению коренных народов в 2018 году, или Деятели кино из коренных народов 2010 года.

Рисунок Ребанга Девана, мальчика из Бангладеша, было избрано визуальным идентификатором Постоянного форума ООН по коренным народам. На нем два колоска зеленых листьев, обращенные друг к другу, и глобус, напоминающий планету Земля. Внутри глобуса изображено рукопожатие (две разные руки) посередине, а над рукопожатием ― пейзажный фон.

9 августа ― церковные праздники:

Великомученика и целителя Пантелеймона чествуют 9 августа каждый год. Он стал известен как целитель, и ему молятся об исцелении физических и духовных ран. Пантелеймон жил во время правления императора Максимилиана, организовавшего гонения на христиан. Сам Пантелеймон не родился христианином ― его отец был язычником. Мать Пантелеймона была христианкой, но рано умерла, когда он был мал. Отец устроил Пантелеймона учиться врачам и получать у них эту профессию.

Его первое чудо произошло, когда Пантелейону пришлось лечить укушенного змеей. юный парень не смог спасти пациента, однако воскресил его молитвой Богу, как его учила мать. Тогда же Пантелеймон получил дар исцеления и уверовал в Бога. Однако из-за его исцеления врачи начали терять работу, и информация о святом пришла к императору. Суд вызвал юношу, а он сказал, что будет верен Господу. Тогда целителя подвергли мучениям и умертвили мечом.

9 августа ― День ангела:

Ежегодно именины 9 августа празднуют Герман, Иван, Клим, Николай, Пантелеймон, Платон, Савва, Эммануил, Ян и Анфиса.

9 августа ― приметы и традиции:

Украинцы верили, что люди рожденные в этот день обладают особым даром исцеления, которым обладал целитель Пантелеймон.

На Пантелеймона принято срезать первый кочан капусты и готовить пироги, которые давали крепкое здоровье и обладали целебными свойствами.

Если у капусты нижние листья большие и широкие, то осень будет холодной, а если они маленькие, то осенью будет тепло.

9 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

Больных водили на молебен в честь святого Пантелеймона, а дома они должны молиться на его икону ― это могло исцелить болезнь.

Нельзя охотиться и ловить рыбу.

Нельзя есть мясо, а то будет болеть живот.

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