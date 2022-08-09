Как привлечь удачу: способы от Елены Куриловой

Как привлечь удачу: советы Алены Куриловой

Зачастую удача внезапно приходит в нашу жизнь, но она никогда не настигает просто так. Для привлечения удачи нужно тщательно поработать и научиться глубокому самоанализу. А начать можно с шагов, которые в своем блоге в Instagram написала победительница «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова.

Фото — Instagram

Секрет 1

Большинство ситуаций, в которых мы можем заработать много денег, начинаются с хороших контактов. Важно научиться общаться с успешными людьми и пытаться подражать их привычкам и стилю общения. Далее необходимо улучшить словарный запас: перестать жаловаться на свою жизнь и следить за этим.

Ограничьте контакты с безответственными людьми, общающимися в обвинительной манере. Не общайтесь с людьми, которые виноваты ни в ком, кроме себя. А также с «энергетическими вампирами», которые лишают вас жизненных сил. Лучше приглашать успешных умных людей, которые всегда вежливы и корректны.

Второй секрет:

Вам нужно правильно обустроить пространство для жизни и работы. Старайтесь создать дома такую ​​обстановку, как будто у вас уже есть хороший доход.

Секрет третий:

При проведении ритуалов, практик и обрядовых действий по улучшению финансового благополучия учитывайте месячный цикл и используйте его энергию для осуществления своих планов.

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