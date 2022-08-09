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Молитва за мир, семью и дом от Алены Куриловой

09.08.2022

Молитва во время войны – сакральный диалог с Всевышним, прекрасный способ вернуть себе ресурс и почувствовать дополнительную поддержку от Бога. Сильную молитву во время войны в своем Instagram написала дважды победительница «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова.

Молитва во время войны за мир и семью от Елены Куриловой

Фото — Unsplash

Молитва о мире, семье и доме

К тебе молюсь, всемогущий Боже, за этот дом и за живущих в нем, и за вещи, и чтобы ты изволил их благословить, и освятить, и размножить в нем всякие блага, сохрани в целости и сохранности. Подай им, Господи, изобилие из небесной росы, и по земным благам – жизнь, и их желания твоим милосердием приведи к благому завершению.

Итак, с нашим входом разреши благословить и освятить этот дом, так как ты благоволил благословить дом Авраама, Исаака и Иакова. В стенах дома этого да обитают ангелы твоего света и да хранят живущих в нем. Ибо твоя есть сила и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Пусть твои святые ангелы живут в нем, сохраняя его в мире, и пусть твое святое благословение будет здесь всегда. Обереги, молимся к тебе, Владыко, от пожара, от бури, от погибели, напасти, недугов, от всех враждебных бед и нападений, чтобы дом надеющихся на тебя был без печали.

Ибо тебя хвалят все небесные силы и славит тебя все сотворения во веки веков. Аминь. К тебе молюсь, всемогущий Боже, за этот дом и за живущих в нем, и за вещи, и чтобы ты изволил их благословить, и освятить, и размножить в нем блага, сохрани в сохранности. Подай им, Господи, изобилие из небесной росы, и по земным благам – жизнь, и их желания твоим милосердием приведи к благому завершению.

Итак, с нашим входом разреши благословить и освятить этот дом, так как ты благоволил благословить дом Авраама, Исаака и Иакова. В стенах дома этого да обитают ангелы твоего света и да хранят живущих в нем. Ибо твоя есть сила и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Пусть твои святые ангелы живут в нем, сохраняя его в мире, и пусть твое святое благословение будет здесь всегда. Обереги, молимся к тебе, Владыко, от пожара, от бури, от погибели, напасти, недугов, от всех враждебных бед и нападений, чтобы дом надеющихся на тебя был без печали.

Ибо тебя хвалят все небесные силы и славит тебя все сотворения во веки веков. Аминь.

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