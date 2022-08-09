Лептоспироз: что это, каковы симптомы и как лечить

Лептоспироз: симптомы, осложнения, лечение и профилактика

В Украине зафиксированы случаи лептоспироза — инфекционного заболевания, поражающего животных и людей. Редакция STB.UA рассказывает, что такое лептоспироз, каковы признаки болезни, какое назначается лечение, а также тяжелые последствия от болезни.

фото — Pixabay.com

Что такое лептоспироз

Лептоспироз ― острая инфекционная болезнь, для которой характерна лихорадка, общая интоксикация, поражением внутренних органов, как, например, почки, печень, сердечно-сосудистой и нервной систем и часто геморрагический синдром.

Возбудитель лептоспироза ― Leptospira interrogans. Это разновидность спирохеты ― бактерии, имеющей форму длинной спиральной нити. Она чувствительна к высоким температурам, поэтому в обычных условиях лептоспироз может предотвратить кипячение.

Чтобы ее уничтожить, достаточно 10-секундного кипячения. Дезинфицирующие растворы тоже с легкостью ее уничтожают.

Пути передачи лептоспироза

Источник болезни ― инфицированные животные, среди которых преимущественно мелкие млекопитающие: мышевидные грызуны, водоплавающие, насекомоядные, некоторые сельскохозяйственные животные, собаки и промысловые животные. Лептоспироз от человека к человеку не передается.

Инфекция попадает в воду с мочой инфицированных животных, после чего заболеть лептоспирозом можно во время купания, ловли рыбы в зараженных водоемах, ее разделке, сенокосе на увлажненных территориях, а также при уходе за больными животными. В тело человека она попадает из-за любых повреждений кожи, слизистых или во время употребления пищи или воды с возбудителями.

Летом, в мае и сентябре количество больных регулярно растет, то есть болезнь имеет сезонную тенденцию.

Лептоспироз ― симптомы и признаки

Инфекцию сложно диагностировать, ведь напоминают грипп или простуду. Инкубационный период заболевания ― 7-12 или 2-20 дней. Симптомы варьируются от легких до серьезных и даже летальных.

Среди основных симптомов:

головная боль;

лихорадка;

боли в мышцах;

покраснение глаз;

диарея;

сыпь;

поражение почек;

заболевание печени;

менингиты;

Об инфицировании может сигнализировать состояние слизистой оболочки полости рта ― на ней появляется сыпь и отечность. Язык ― сухой, он покрывается серым налетом, со временем может темнеть. Иногда это сопровождается герпесом на губах. Десна кровоточат.

Если произошло заражение из-за уколов, там образуются гематомы. Открываются носовые, маточные и желудочно-кишечные кровотечения. На коже появляется сыпь. Чем раньше это происходит, тем труднее степень болезни.

Высокая температура держится в течение 5-8 дней, озноб повторяется. После этого наступает апраксия, продолжающаяся 5-10 дней, в течение которых больному становится хуже из-за стремительного повреждения органов и тканей. Приблизительно с пятого дня больному становится легче, он начинает поправляться. При отсутствии лечения болезнь может иметь летальные исходы.

Лечение и профилактика лептоспироза

Лечение проходит в стационаре ― назначаются медикаменты ― антибиотики, иммуноглобулины, дезинтоксикационные средства, диуретики и другие. В случае, когда медикаменты не помогают, назначают очищение крови, диализ.

Профилактика инфекции проста ― прежде всего кипятить воду и мыть продукты, мыть руки с мылом теплой водой, уничтожать мышей и вредителей – не давать им портить продукты и не употреблять их потом.

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