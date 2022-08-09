Когда День святого Пантелеймона 2022: что нельзя делать на Пантелеймона

День памяти святого целителя Пантелеймона 2022 — традиции и история христианского праздника

Святого целителя Пантелеймона чествуют 9 августа ежегодно православные и католики. Это святой, живший после рождения Христа и помогающий людям. Редакция STB.UA рассказывает, что известно о Пантелеймоне и как христиане его чтят.

фото — orden-panteleimon.com.ua/ua

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История святого Пантелеймона

Святой Пантелеймон родился в Никомидии и жил во время правления императора Максимилиана, инициировавшего гонения на христиан. Пантелеймон родился у богатого язычника, который был женат на христианке. Однако Пантелеймон очень рано потерял мать ― она умерла, когда тот был ребенком. Он рос верным религии отца, который отправил его учиться на врача к известному в то время врачу Евфросину и очень скоро стал известным медиком во всем городе. Тогда он познакомился с проповедником Ермолаем ― он пришел проповедовать христианство в Никомидии.

Когда Пантелеймон не смог вылечить мальчика, которого укусила змея, он обратился к Богу. Молитвами, которые помнил с детства и благодаря вере в рассказы Ермолая, он добился воскрешения больного. Это поразило и Пантелеймона, искренне уверовавшего в Господа, и его окружения.

Он продолжил лечить больных, но теперь они хотели идти к Пантелеймону, который может исцелить, а не к обычным врачам. Это стало одной из причин, по которой коллеги сообщили о Пантелеймоне солдатам императора. Пантелеймона вызвали в суд, где он подтвердил, что он христианин. Сначала его уговаривали изменить веру, а когда получили отказ, стали подвергать пыткам. Святой терпел все, чем обращал все больше людей в христианство. Когда пришел приказ казнить Пантелеймона, солдаты пришли убивать его мечом. Однако, когда Пантелеймон умер, все люди услышали, как голос сверху пригласил его на небеса. После этого даже его палачи поверили в Господа.

фото — orden-panteleimon.com.ua/ua

Традиции на святого Пантелеймона

Святой Пантелеймон целитель ― покровитель врачей и военных медиков. К святому Пантелеймону идут молиться об исцелении всех болезней и недугов. Также, на Пантелеймона собирают целебные травы ― их сила особенно усиливается в этот день.

Что нельзя делать на святого Пантелеймона

На Пантелеймона нельзя охотиться и ловить рыбу.

9 августа нельзя устраивать громкие гуляния и много пить.

На Пантелеймона нельзя ссориться и скандалить, особенно на людях.

Нельзя отказывать больным в помощи, если вы можете ее предоставить.

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