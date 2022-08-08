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Как украинцам получить компенсацию от Европейского суда

08.08.2022

Европейский суд по правам человека может выплатить украинцам, которые пострадали от войны,  денежные компенсации. Что для этого необходимо? Какой размер выплат? Подробнее читайте в материале STB.UA.

Как получить компенсацию в Европейском суде для украинцев

Украинцы могут получить денежную компенсацию от Европейского суда по правам человека. Сумма компенсации стартует от 5000 евро. 

Как податься на компенсацию от Европейского суда?

Украинцам необходимо успеть подать заявку в течение 4 месяцев с момента нарушения своих прав. Срок подачи заявок ограничен — до 16 января 2023 года.

Сделать это можно онлайн, перейля по ссылке espl.com.ua

Как получить компенсацию в Европейском суде для украинцев

В системе указан перечень ситуаций, согласно которым украинцы могут обратиться за помощью:

  • утрата родственника;
  • разрушение жилья;
  • ранение;
  • незаконное лишение свободы;
  • пытки;
  • изнасилование или насильственное исчезновение человека и другое.

После заполнения формы, вам нужно загрузить перечень необходимых документов. После распечатать заявление и отправить его по Укрпочте. При заполнении автоматически сформируется адрес ЕСПЧ, который необходимо наклеить на упакованный конверт в отделении. Почтовые услуги для отправителя являются бесплатными.

Как получить компенсацию в Европейском суде для украинцев

Сроки получения компенсации от Европейского суда

Стоит отметить, что ваше заявление может рассматриваться более года. Однако как указано на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, вероятность получения компенсации высокая. 

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Можете ли вы подать на компенсацию вместо своего родственника

Вы можете подать заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно. 

Как получить компенсацию в Европейском суде для украинцев

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