Когда день Ангела Илоны в 2022 году? Поздравления в стихах
Имя Илона происходит от греческого имени, которое было изменено в Средневековье. Илоны – светлые люди, имеющие свои именины в теплые и холодные месяцы года. Что значит имя Илона, откуда оно происходит? Как лучше поздравить Илону с днем ангела в стихах? Рассказываем об истории имени Илона и поздравлении с ее днем.
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День ангела Илоны 2022 (именины Илоны) по православному календарю празднуют:
- в августе: 10, 18
- в сентябре: 23
- в ноябре: 9,12
- в январе: 27, 28
- в марте: 19
- в апреле: 15, 23
- в июне: 3, 8,
- в июле: 24, 31
Значение имени Илона
Илона ― особое женское имя, которое происходит от греческого «Елена», измененного венгерским диалектом (греческое Ἑλένη). Имя Илона в этой форме начало активно использоваться в Средневековье, а значение у него было «свет».
Филологи утверждают, что превращение греческой Елены в Илону произошло после того, как Киевские князья пропустили древних венгров с Востока на территорию Европы, где те основали первые поселения и заложили основание для современной Венгрии, которой мы ее сейчас знаем. Благодаря контактам со славянами произошло превращение Елена → Элона → Илона. Популяризация имени Илона произошла с распространением культа святой Елены.
Илона легка и уверена в себе, имеет много друзей, легко решает любые проблемы и так же легко идет по жизни. Она очень любит людей, которых считает своей семьей. Илона очень нежная и уязвимая, но может простить искренне раскаявшегося человека. Она способна удивить даже давно знакомых с ней людей.
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Транслитерация имени Илона латиницей выглядит как Ilona.
*****
С тобой всегда в душе тепло,
Хочу, чтобы тебе повезло,
И все, что хочешь, удавалось,
Задуманное все сбывалось.
Илона, мир ты излучаешь,
Пусть печали и тоски не будешь знать,
Да сбудутся мечты твои,
Всегда будешь веселой.
*****
Илона, от всей души поздравляю
С днем ангела сегодня я тебя!
Всех благ на свете я тебе желаю,
Живи, надеясь, радуясь, любя.
Пусть судьбы широкая дорога
К победам ослепительным ведет.
Счастливых шансов я желаю много,
Пусть тебе всегда во всем везет!
*****
Словно сказочная вспышка
На работе, дома.
Заряжаешь позитивом
Все вокруг, Илона.
Пожелать тебе хочу
Мира и удачи.
Лучистые твои глаза
Пусть не плачут.
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фото — Pexels.com
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