Когда день Ангела Илоны в 2022 году? Поздравления в стихах

Имя Илона происходит от греческого имени, которое было изменено в Средневековье. Илоны – светлые люди, имеющие свои именины в теплые и холодные месяцы года. Что значит имя Илона, откуда оно происходит? Как лучше поздравить Илону с днем ​​ангела в стихах? Рассказываем об истории имени Илона и поздравлении с ее днем.

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День ангела Илоны 2022 (именины Илоны) по православному календарю празднуют:

в августе: 10, 18

в сентябре: 23

в ноябре: 9,12

в январе: 27, 28

в марте: 19

в апреле: 15, 23

в июне: 3, 8,

в июле: 24, 31

Значение имени Илона

Илона ― особое женское имя, которое происходит от греческого «Елена», измененного венгерским диалектом (греческое Ἑλένη). Имя Илона в этой форме начало активно использоваться в Средневековье, а значение у него было «свет».

Филологи утверждают, что превращение греческой Елены в Илону произошло после того, как Киевские князья пропустили древних венгров с Востока на территорию Европы, где те основали первые поселения и заложили основание для современной Венгрии, которой мы ее сейчас знаем. Благодаря контактам со славянами произошло превращение Елена → Элона → Илона. Популяризация имени Илона произошла с распространением культа святой Елены.

Илона легка и уверена в себе, имеет много друзей, легко решает любые проблемы и так же легко идет по жизни. Она очень любит людей, которых считает своей семьей. Илона очень нежная и уязвимая, но может простить искренне раскаявшегося человека. Она способна удивить даже давно знакомых с ней людей.

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Транслитерация имени Илона латиницей выглядит как Ilona.

*****

С тобой всегда в душе тепло,

Хочу, чтобы тебе повезло,

И все, что хочешь, удавалось,

Задуманное все сбывалось.

Илона, мир ты излучаешь,

Пусть печали и тоски не будешь знать,

Да сбудутся мечты твои,

Всегда будешь веселой.

*****

Илона, от всей души поздравляю

С днем ​​ангела сегодня я тебя!

Всех благ на свете я тебе желаю,

Живи, надеясь, радуясь, любя.

Пусть судьбы широкая дорога

К победам ослепительным ведет.

Счастливых шансов я желаю много,

Пусть тебе всегда во всем везет!

*****

Словно сказочная вспышка

На работе, дома.

Заряжаешь позитивом

Все вокруг, Илона.

Пожелать тебе хочу

Мира и удачи.

Лучистые твои глаза

Пусть не плачут.

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