Лунный посевной календарь садовода-огородника на август 2022 года

Календарь садовода-огородника на август 2022 года

Лунный календарь садовода-огородника на август 2022 года поможет определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца для посадки растений, ухода за ними и сбора урожая. Когда лучше заняться прополкой или окучиванием, а в какие дни стоит отложить все работы и просто отдохнуть? Какого числа лучше пересаживать растения, а когда стоит заняться обрезкой деревьев? Читайте в нашем материале лунный календарь садовода-огородника на август 2022 года.

Лунный посевной календарь на август 2022:

Благоприятные дни: 2-6, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 августа

Полный посевной календарь на август:

2-6 августа: в начале августа еще можно успеть посадить в теплице скороспелые сорта некоторых растений: редиски, укропа, шпината, щавеля, салата, пекинской капусты и т.д.

Растущая луна будет способствовать хорошему росту и сочности плодов, так что осенью ты поблагодаришь себя за плодотворный труд в конце лета.

9-10 августа: во время выпуклого месяца стоит позаботиться о своих долговечных растениях: цветы попересаживать, хорошо полить и подкормить удобрениями.

Однако используй натуральные удобрения без ядохимикатов, которые могут навредить твоему саду и огороду.

13-14 августа: обычно в августе природа дарит много обильных дождей, после которых сорняки прорастают с новой силой.

Поэтому середина месяца после полнолуния — прекрасное время, чтобы разобраться с растениями-вредителями, которые мешают другим культурам.

17-19 августа: в августе садоводы собирают плоды и наслаждаются богатым урожаем. В это время хорошо рожают косточковые и семечковые деревья, лук, чеснок, помидоры, картофель, морковь и т.д. Так что в эти дни на огороде тебе точно будет чем заняться. 22-24 августа: после сбора урожая опустевшие грядки нужно заполнить сидератами: люпином, гречкой, фацелией и т.д. Это позволит улучшить качество почвы, обогатить ее питательными элементами и подготовить к новому посевному сезону весной. 30-31 августа: в последние дни лета позаботься о здоровье своих растений и сделай для них профилактику заболеваний и вредителей. Не стоит ждать первых признаков вялости, обработай деревья и многолетние растения специальными защитными препаратами. В неблагоприятные дни в августе лучше заняться подготовкой места хранения урожая и консервацией овощей на зиму. Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ