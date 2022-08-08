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Кабачковая икра на зиму: рецепт приготовления

08.08.2022

Кабачковая икра — достаточно простая заготовка, которую сможет осилить даже новичок. Многих интересует, как приготовить кабачковую икру на зиму, чтобы она с получится намного вкуснее магазинной? Суперфиналистка «МастерШеф. Профессионалы» Юлия Прохода поделилась оригинальным рецептом кабачковой икры.

Кабачковая икра на зиму: рецепт

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Ингредиенты:

  • кабачки — 3 кг
  • морковь — 1,5 кг
  • лук — 750 г
  • растительное масло — 1,5 ст.
  • томатная паста — 1,5 ст.
  • сахар — 7,5 ст. л.
  • вода — 3/4 ст.
  • соль — 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Промойте и очистите овощи.
  2. Нарежьте кабачки и лук маленькими кубиками или брусочками. Натрите морковь на крупной терке.
  3. Выложите овощи в большую кастрюлю, налейте воду и тушите на среднем огне до готовности.
  4. Снимите овощи. Дайте стечь соку и пюрируйте овощи с помощью блендера до однородности.
  5. Выложите овощную массу в кастрюлю, добавьте томатную пасту, сахар, соль, растительное масло. Все перемешайте, доведите до кипения и кипятите еще 1015 минут.
  6. Выложите горячую икру в стерилизованные банки и закройте стерильными крышками. Переверните банки вверх дном. Дайте икре остыть в таком положении и спрячьте в прохладное место.

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