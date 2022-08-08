Гороскоп на месяц — август 2022

Гороскоп на август 2022 от Хаяла Алекперова: чего ждать каждому из знаков зодиака

Гороскоп на август 2022 года расскажет, чего ждать каждому из знаков зодиака. Кому звезды сулят прибыль и исполнение желаний, а кто должен быть более сдержанным? Читайте гороскоп на август 2022 года от дважды победителя проекта «Битва экстрасенсов» и эксперта мистического проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

Овны

Последний месяц лета для Овнов — время активной и продуктивной работы. Сейчас вы можете разрываться между большим количеством задач. Совет звёзд — правильно выстроить приоритеты и не отвлекаться на ненужные задачи. Иначе есть риск допустить ошибку.

Тельцы

В этот период Тельцы смогут уверенно поставить галочку напротив запланированных дел. У вас есть все шансы достичь поставленных целей без преград и трудностей на пути. Главное при этом — побороть собственную лень.

Близнецы

Конец лета для Близнецов — удачное время, чтобы взяться за решение тех дел, которые вы долго откладывали в дальний ящик. Сейчас обстоятельства будут на вашей стороне. Не упустите удачную возможность!

Раки

В этот период Ракам стоит более трепетно относиться к своему здоровью. Есть большая вероятность обострения хронических недугов. В конце месяца звёзды сулят приятные новости, связанные с семейной сферой.

Львы

Последний месяц лета сулит Львам новые начинания в профессиональной сфере деятельности. Скорее всего, вы наконец возьметесь за те проекты, о которых давно мечтали. В делах семейных звёзды советуют чаще уступать в спорах родным людям. Конфликты сейчас могут загораться от малейшей искры. А потому провоцировать их не стоит.

Девы

Этот период для Дев — удачное время, чтобы разобраться во внутренних дилеммах. Вы сможете посмотреть по-новому не только на свои недостатки, но и отыскать в себе сильные стороны, на которые раньше не обращали внимания. Главное при этом — позволить себе чувствовать и слышать себя.

Весы

Старайтесь не откладывать на потом те дела, с которыми можете справиться уже сегодня. Так как в противном случае можете столкнуться с критической нехваткой времени и, как следствие, собственной раздраженностью по этому поводу. В конце августа возможно повышение в профессиональной сфере. Не упустите момент, чтобы проявить себя.

Скорпионы

В этот период удача будет на стороне Скорпионов. Даже те начинания, которые вы считали заведомо провальными, могут удивить вас успешным финалом. А вот в бытовой сфере представителям знака стоит быть осторожнее. Не торопитесь во время занятий домашними хлопотами — есть риск получить травму.

Стрельцы

Конец лета для Стрельцов — благоприятный период, чтобы взяться за новые начинания. На вашем пути встретятся люди, которые окажут вам поддержку и направят в нужное русло. Главное при этом — побороть свое упрямство и больше прислушиваться к мнению окружающих.

Козероги

Этот период может оказаться достаточно конфликтным для Козерогов. Скорее всего, причиной тому послужит нестабильное эмоциональное состояние представителей знака. Чтобы не провоцировать споры с окружающими, звезды советуют больше внимания уделять себе. Спорт или занятие любимым делом — прекрасный способ переключиться.

Водолеи

В этот период Водолеи могут оказаться перед серьезным жизненным выбором. И прежде, чем принять его, постарайтесь хорошенько все обдумать. Присущая вам импульсивность может подтолкнуть в долгом направлении. А потому совет близких будет вовсе не лишним.

Рыбы

В конце лета Рыбам стоит чаще прислушиваться к своей интуиции. Именно шестое чувство даст вам правильную подсказку. В то время как советы окружающих могут сбивать с верного пути. Семейная сфера порадует Рыб гармонией. Сейчас вы с близкими легко найдёте общий знаменатель даже в спорных вопросах.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.