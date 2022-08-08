Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
Все проекты
ua

Гороскоп на август 2022 от Хаяла Алекперова: чего ждать каждому из знаков зодиака

08.08.2022

Гороскоп на август 2022 года расскажет, чего ждать каждому из знаков зодиака. Кому звезды сулят прибыль и исполнение желаний, а кто должен быть более сдержанным? Читайте гороскоп на август 2022 года от дважды победителя проекта «Битва экстрасенсов» и эксперта мистического проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

Гороскоп на месяц — август 2022

Овны

Последний месяц лета для Овнов — время активной и продуктивной работы. Сейчас вы можете разрываться между большим количеством задач. Совет звёзд — правильно выстроить приоритеты и не отвлекаться на ненужные задачи. Иначе есть риск допустить ошибку. 

Тельцы

В этот период Тельцы смогут уверенно поставить галочку напротив запланированных дел. У вас есть все шансы достичь поставленных целей без преград и трудностей на пути. Главное при этом — побороть собственную лень. 

Близнецы

Конец лета для Близнецов — удачное время, чтобы взяться за решение тех дел, которые вы долго откладывали в дальний ящик. Сейчас обстоятельства будут на вашей стороне. Не упустите удачную возможность! 

Раки

В этот период Ракам стоит более трепетно относиться к своему здоровью. Есть большая вероятность обострения хронических недугов. В конце месяца звёзды сулят приятные новости, связанные с семейной сферой. 

Львы

Последний месяц лета сулит Львам новые начинания в профессиональной сфере деятельности. Скорее всего, вы наконец возьметесь за те проекты, о которых давно мечтали. В делах семейных звёзды советуют чаще уступать в спорах родным людям. Конфликты сейчас могут загораться от малейшей искры. А потому провоцировать их не стоит. 

Девы

Этот период для Дев — удачное время, чтобы разобраться во внутренних дилеммах. Вы сможете посмотреть по-новому не только на свои недостатки, но и отыскать в себе сильные стороны, на которые раньше не обращали внимания. Главное при этом — позволить себе чувствовать и слышать себя. 

Весы

Старайтесь не откладывать на потом те дела, с которыми можете справиться уже сегодня. Так как в противном случае можете столкнуться с критической нехваткой времени и, как следствие, собственной раздраженностью по этому поводу. В конце августа возможно повышение в профессиональной сфере. Не упустите момент, чтобы проявить себя. 

Скорпионы 

В этот период удача будет на стороне Скорпионов. Даже те начинания, которые вы считали заведомо провальными, могут удивить вас успешным финалом. А вот в бытовой сфере представителям знака стоит быть осторожнее. Не торопитесь во время занятий домашними хлопотами — есть риск получить травму. 

Стрельцы

Конец лета для Стрельцов — благоприятный период, чтобы взяться за новые начинания. На вашем пути встретятся люди, которые окажут вам поддержку и направят в нужное русло. Главное при этом — побороть свое упрямство и больше прислушиваться к мнению окружающих. 

Козероги

Этот период может оказаться достаточно конфликтным для Козерогов. Скорее всего, причиной тому послужит нестабильное эмоциональное состояние представителей знака. Чтобы не провоцировать споры с окружающими, звезды советуют больше внимания уделять себе. Спорт или занятие любимым делом — прекрасный способ переключиться.

Водолеи

В этот период Водолеи могут оказаться перед серьезным жизненным выбором. И прежде, чем принять его, постарайтесь хорошенько все обдумать. Присущая вам импульсивность может подтолкнуть в долгом направлении. А потому совет близких будет вовсе не лишним. 

Рыбы 

В конце лета Рыбам стоит чаще прислушиваться к своей интуиции. Именно шестое чувство даст вам правильную подсказку. В то время как советы окружающих могут сбивать с верного пути. Семейная сфера порадует Рыб гармонией. Сейчас вы с близкими легко  найдёте общий знаменатель даже в спорных вопросах.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Гороскоп на месяц — август 2022
Телеканал СТБ

Календарь садовода-огородника на август 2022 года

 Гороскоп на месяц — август 2022
Телеканал СТБ

Любовный гороскоп на август 2022 для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

 Місячний календар стрижок на серпень 2022
Телеканал СТБ

Лунный календарь стрижек на август 2022

 Гороскоп на месяц — август 2022
Телеканал СТБ

Лунный календарь на август 2022

 Гороскоп на месяц — август 2022
Телеканал СТБ

Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года

 Гороскоп на месяц — август 2022
Телеканал СТБ

Лунные затмения 2022 года: когда и к чему готовиться
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить