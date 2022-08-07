С днем Воздушных и Вооруженных сил Украины 2022: поздравления в стихах

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины: история праздника, поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 7 августа, отмечают профессиональный праздник Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины. Этот праздник указом президента с 2007 года установлено отмечать в первое воскресенье августа. Историю праздника, поздравления в стихах и прозе — читайте в материале STB.UA.

Фото: Министерство обороны Украины

История праздника

История мировой авиации тесно связана с украинской землей. Здесь творили поднявшийся в воздух конструктор одного из первых самолетов Александр Можайский, основатель теории ракетостроения Николай Кибальчич, создатель боевых ракет Александр Засядько. Украинцами были самолетостроители Игорь Сикорский и Дмитрий Григорьевич. Бесстрашные украинские летчики-асы Константин Арцеулов и Владимир Дыбовский первыми научились выводить самолеты по свободному падению штопором. Пилот Евграф Крутень заложил устои тактики истребительной авиации, на которые опираются и сегодняшние приемы воздушного боя.

Сейчас Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины включают в себя не только воздушные, но и противовоздушные компоненты, среди которых находятся зенитно-ракетные комплексы и радиотехнические войска, а также ряд специальных войск.

Поздравления в стихах

И бесстрашны, и летучи,

И поздравить повод есть,

Всех вас с праздником почётным,

Украинских ВВС.

Вам спасибо за защиту,

Тут и мышь не проползет,

Если вдруг своей границы

Вы задумали облёт.

Не теряйте силы духа,

Помните, мы верим в вас.

Будьте с небом неразлучны,

И навечно, и сейчас.

***

Служат настоящие мужчины,

В этих грозных, доблестных войсках,

ВВС родимой Украины,

Прославляем нынче мы в стихах!

Честь и слава вам герои неба,

За смелость и отвагу, вас благодарим,

Чистого вам неба, теплого вам хлеба,

В праздник ВВС мы пожелать хотим!

***

Стоят на страже Украины

Её воздушные войска,

Чтоб сохранить страну единой,

Стоят они к руке — рука.

Хранить границы от вторжения,

Беречь в стране своей покой,

Спасти её от разоренья,

Их честью стало воинской!

Споем мы песню офицерам,

Пилотам, всем тем, кто служил,

Хоть был под снайперским прицелом,

Но честью все же дорожил.

Поздравления в прозе

Всем снится небо, а небо страны — ваше по праву. Поздравим же с Днем Воздушных Сил тех, кто не согласен с мнением о том, что «рожденный ползать летать не может», тех, кто отрицает ее самим своим существованием. Чистого вам неба, хорошей погоды, успешного взлета и удачной посадки!

***

Вы с воздуха поддерживаете безопасность родной Украины, днем и ночью охраняя наш покой. Стремительной карьеры вам, потому что стремительны все ваши движения. Тактических отношений с близкими, потому что о вашей тактике и ловкости ходят легенды. Крепкого здоровья и стойкого иммунитета ко всем жизненным неурядицам!

***

Поздравляю с Днем Воздушных Сил ВСУ и от души желаю всегда владеть нужной информацией, всегда контролировать любую ситуацию, всегда знать верный курс успеха, всегда быть на высоте — высоте своего мастерства и мужества.

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