6 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 6 августа

6 августа в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных памятных дат и среди них Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия. Кроме того, 6 августа чествуют Бориса и Глеба. Какие праздники 6 августа — читайте в материале STB.UA.

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6 августа ― памятные даты:

«Врачи мира за мир»;

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия;

День «Врачи мира за мир» отмечают 6 августа каждый год. 6 августа 1945 г. ― дата атаки американским ядерным оружием г. Хиросима. Спасением жизни местных жителей и всех оказавшихся в эпицентре взрыва или каким-либо образом от него пострадал, занимались врачи, которые и сами, в результате, получили дозу радиации. День организованный «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы» в 1980 году во Франции. В Хиросиме погибли более 130 тысяч жителей города, из них 78 тысяч — мгновенно. Это ужасает мир до сих пор. 6 августа ― скорбный день, день памяти жертв оружия массового уничтожения и символ борьбы против применения этого оружия когда-либо снова.

Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия выпадает на 6 августа. Это памятный день, который чтят каждый год. Дата связана и с датой нанесения ядерного удара по Хиросиме 6 августа 1945 года. Американский стратегический бомбардировщик B-29 Superfortress сбросил атомную бомбу «Малыш» с урановым и плутониевым зарядом на Хиросиму. Позже, 9 августа был атакован город Нагасаки – бомбой «Толстяк». Масштабные разрушения и жертвы повлияли на капитуляцию Японии во Второй мировой. Сейчас в городе Хиросима есть монумент в городском парке, посвященный трагедии с надписью: «Спите спокойно, ошибка не повторится». Также там есть колокол, возле которого написано: «Пусть каждый проходящий мимо ударит в колокол, чтобы тот всегда напоминал нам об угрозе ядерной войны». Память погибших ежегодно чествуют минутой молчания, отпусканием голубей и ударами поминального звона и возложением списка жертв взрыва к памятнику.

6 августа ― церковные праздники:

Святых великомучеников Кристину, Бориса и Глеба чествуют 6 августа каждый год. Кристина жила в ІІІ ст. н.е. и была дочерью правителя г. Тира. Ее отец мечтал, что Кристина станет жрицей, поэтому поместил ее в комнату с золотыми идолами, перед которыми она должна была регулярно молиться. Однако Кристина в одиночестве самостоятельно поняла, что есть Единый Бог и уверовала в него. Тогда к ней явился ангел, провозгласивший ее невестой Христа и предвещавший мучения. Кристина разбила всех идолов, и об этом правителю поведали рабы. Тогда Кристину начали допрашивать и отговаривать от веры. Когда она отказала, ее подвергли разным пыткам ― запеканию над огнем на стальном колесе, сжиганию в печи и утоплению. Ангел спасал ее каждый раз. Отец Кристины внезапно умер, и новый правитель приказал зарубить ее мечом. Однако в течение пыток 3000 человек поверили в Бога, глядя на мучения Кристины.

Борис и Глеб ― самые молодые дети Владимира Великого, первые святые из Киевской Руси, канонизированные Киевской церковью. Их еще называют блаженными и великомучениками, потому что они погибли во время борьбы сыновей Владимира за престол Великого Князя. Братья зарубили их, чтобы они никого не поддержали и не объявили себя претендентами. Их канонизация началась примерно в 12 веке, в их честь построен храм в одном из городов под Киевом и позже много церквей по всей Киевской Руси-Украине. Летописи упоминают об исцелении у их места захоронения и о победах, которые они приносили, когда к ним обращались за помощью.

6 августа ― День ангела:

Ежегодно 6 августа именины празднуют Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Николай, Роман, Ян и Кристина.

6 августа ― приметы и традиции:

На Бориса и Глеба с помощью ягод гадали на любовь: если попадется кислая — человек будет измучен тяжелыми отношениями, а сладкий, напротив, предвещает счастливую любовь.

Какая погода в этот день, такова она будет во второй половине августа.

Мухи просыпаются рано и начинают гудеть перед сухой погодой, тихо сидят перед дождем.

6 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя работать в поле: «На Глеба и Бориса за хлеб не берись».

Нельзя ссориться и сражаться.

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