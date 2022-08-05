Рубрика Херсонские Голоса от ведущей СТБ Татьяны Высоцкой – история спасения семьи с оккупации

В своих соцсетях ведущая программы «Вікна-новини» на СТБ Татьяна Высоцкая начала рубрику #ХерсонскиеГолоса: в ней она рассказывает истории украинцев из Херсона, которые ей присылают в личные сообщения. Подробнее — в материале на STB.UA.

На своих страницах ведущая поделилась еще одной историей украинцев из оккупированного Херсона.

«Эта история просто бесподобна по своей вере и силе. Тем, чего нам всем так сейчас не хватает! Итак, вот вам заряд от несокрушимой мамы Кати и прекрасной дочери Софийки!», ― пишет Таня Высоцкая.

Больше по теме: Рубрика #Херсонскиеголоса от ведущей СТБ Татьяны Высоцкой: «Соседи и большинство жителей поселка с нетерпением ждут деоккупации»

«Может быть, моя история кого-то вдохновит или подарит лучик веры и надежды…

Идет война… Уже так долго… А я смотрела на своего ребенка и понимала, что никак не могу ему помочь. Потому что находились в оккупированном Херсоне, потому что моя девочка ― инвалид, имеет страшный диагноз ― ДЦП.

14 лет подряд я вела борьбу на своей личной войне с неизлечимой болезнью.

Иногда выигрывала, иногда все было бесполезно. А сейчас я просто проигрываю! Ибо нет возможности помочь… Я видела, как атрофируются мышцы моего ребенка, как скручиваются его конечности, а я даже не имею возможности выйти на улицу…Там «русский мир», и никто не знает, чем именно закончится твоя прогулка. Страшная душевная боль от того, что я ничего не могу сделать… Я проиграю эту войну… Болезнь побеждает благодаря «освобождению»…

Но в какой-то момент я сказала себе ― «Нет! Так не будет, я и дальше буду бороться! Не имею права быть слабой!» И мы уехали… Это было в апреле, и это было самое страшное решение в моей жизни.

Ужасное путешествие. Ставка ― наши жизни. Когда проезжали русские блокпосты, мой ребенок с ужасом спрашивал: “Мама, кто стоит? Так русские, да?”

«Нет, доченька, это не русские» ― должна была отвечать я, чтобы хоть как-то успокоить своего ребенка. А сама замерла от страха. Поседела полностью. Но имела четкую цель ― ехать, как бы ни было страшно. Ехать туда, где моей Софийке помогут.

Трое суток в путешествии ― и мы в Трускавце. Врачи радостно нас встретили. Очень отзывчиво, с пониманием. И мы прошли столь важную для нас реабилитацию. Мы снова выиграли! Пусть ненадолго, но это удача в моей борьбе! И это произошло потому, что у нас была вера. Сил не имели, мужества не имели. Только великую веру!

Сейчас я задумываюсь: может, это и есть самый главный фактор любой войны? Иметь что-то очень горячее в своей груди… То, что называется Верой и Надеждой!

Сейчас мы в Хмельницком, потому что в славном Трускавце немного дороговато снимать жилье. И мы прошли целый месяц качественного лечения!

Большое спасибо за Ваше внимание к нашим историям, к сожалению, грустных, но, все равно, при надежде.

Моя дочь, мой ангел, смелая и сильная, уверенно встала на ноги после удачной реабилитации!

Странно, но ее вера сильнее моей. Смотрю на нее и понимаю, что украинские дети самые лучшие.

Уже через 2 недели у нас новое лечение снова в Трускавце. А это еще один большой шаг к нашей победе над болезнью.

А с сентября я буду заниматься тем, без чего не представляю своей жизни и чем занималась последние 10 лет ― воспитанием детей дошкольного возраста, подготовкой к школе. Это мое призвание, это должен быть частный садик с укрытием, поэтому планируем работать офлайн.

В Трускавце, в международной клинике восстановительного лечения, мы уже в общей сложности были 10 раз. Поэтому это большой и долгий путь, после которого каждый раз есть положительные результаты. Сейчас обращаюсь в разные благотворительные фонды. Нам помогают, проплачивают лечение.

ДЦП ― такая болезнь, которая требует постоянных коррекций, реабилитаций. За 14 лет диагноза Софийки мы в общей сложности побывали 19 раз на различных лечениях. Львов, Трускавец, Киев, Одесса…

И каждый раз я видела прогресс, потому что всегда «контролировала» болезнь. Вот почему во время войны я увидела ухудшение ситуации: страх, ребенок «сгибался» от взрывов, судорожило тело и начало происходить резкое ухудшение. Тело «остыло», ухудшилась речь.

И мы выехали из одной войны. Для того чтобы победить в другой.

В Херсоне осталась мама, уже 2 недели как есть связь. Домашний интернет, конечно, уже из Крыма. Других вариантов, к сожалению, нет. Уезжать не захотела, она там одна, только кошка. Это моя боль. Она учительница, не дай Бог, что делается с образовательными заведениями в городе. У нее больная спина, а сейчас выезд из Васильевки ― это девять кругов ада.

Татьяна, простите, но я всегда ищу пути и стучу во все двери. И вас мне судьба послала не просто так.

Поэтому хочу спросить, возможно, Вы знаете, куда можно мне обратиться?

Лечение нам проплачивают, но живем мы достаточно затруднительно. Получаю только 5 тыс. как ВПЛ. Все. Лекарства для Софийки стоят немало, специальная обувь и т.д.

Местные власти, Хмельницкие, ничем не помогают. Продуктовый набор ― 1 раз в месяц. Последний раз там лежало 3 кг пшеничной каши, 2 кг гнилых яблок, засохшая хлеб с плесенью, килька в томате. Правда, был сахар и растительное масло и 400 гр макарон.

В Херсоне нам очень помогала редакция газеты “Новий День” и областной совет. Поэтому у меня всегда была возможность дать все необходимое своему ребенку. Кстати, эта девочка родилась весом 1 кг и 150 г, и никто не давал никаких шансов на жизнь. А она жила! И я вместе с ней. И всему миру доказывала, что возможно все!

Верим, надеемся и безгранично любим свою страну».