Неймовірна правда про українців выпуск от 05.08.2022 — анонс Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: что будет в 16 выпуске от 5 августа

163-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной войне шестой месяц. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 16 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Украинцы героически противостоят российским оккупантам. Орки боятся вступать в бои с военными, поэтому бомбят гражданские объекты в украинских городах. В войне за правду Украину поддерживает весь мир, а россия все яснее показывает свое истинное лицо ― террориста и убийцы.

Что будет в 16 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 05.08.2022:

Мировые бренды открыто поддерживают Украину, спортсмены и знаменитости направляют помощь украинцам. Как Украина получает помощь от известных спортсменов и брендов?

Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская обрела свою любовь.Что о своем мужчине неожиданно рассказала певица? И как Наталья Могилевская поддерживала связь с бойцами «Азова» до плена?

Пока весь мир отказывается от контактов с террористами и вводит санкции против россии, рашисты решили «ответить зеркально», но вышло неуклюже. Какие бессмысленные санкции ввела россия после начала полномасштабного вторжения в Украину?

Какие мистические события произошли во время войны на фронте, в оккупации и в тылу?

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей!

Video: «Неймовірна правда про українців»: что будет в 16 выпуске от 5 августа Неймовірна правда про українців выпуск от 05.08.2022 - анонс 16 выпуска о выдающихся поступках украинцев. Как украинцы объединились перед лицом ужасной войны с россией

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