Как приготовить домашнее мороженое? 5 простых рецептов

Домашнее мороженое: топ-5 простых рецептов

Как приготовить домашнее мороженое с клубникой, бананом, апельсином, лимоном или киви? С йогуртом или сливками – топ-5 простых рецептов от экспертов Все буде добре, как приготовить мороженое в домашних условиях, в нашем материале.

Сливочное мороженое с клубникой

По такому рецепту можно легко заготовить целое ведерко вкуснейшего домашнего мороженого.

Сливки жирные – 350 мл

Молоко – 250 мл

Клубника – 600 г

Сахар – 150 г

Яичный желток – 6 шт.

Приготовление:

В кастрюле довести до кипения сливки и молоко и сразу же выключить. Отсыпать 120 г сахара, замешать его с желтками и взбить венчиком до получения воздушной массы. Постепенно, перемешивая венчиком, влить в яичную массу горячее молоко. Миску закрыть пищевой пленкой. Подогреть до кипения в микроволновой печи и отправить в морозилку. Клубнику разрезать на четвертинки и посыпать сахаром. Дать постоять, чтобы пустила сок. Когда мороженое охладится, пересыпать в него клубнику вместе с соком и перемешать.

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Мороженое с бананом

Ингредиенты в этом рецепте рассчитаны на одну порцию! Пропорционально увеличивайте количество продуктов из расчета на количеством членов семьи или гостей.

Домашний йогурт – 4 ст. л.

Банан – 0,5 шт.

Киви – 1 шт.

Ананас кусочками – 1 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Приготовление:

Очистить киви и банан от кожуры. Кусочки ананаса подморозить. Все ингредиенты смешать при помощи блендера. Разлить в формы или чашки и поставить в морозильную камеру на 1-2 часа.

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Сорбет из киви

Самый простой рецепт мороженого из киви, который можно представить. Ингредиенты рассчитаны на 4 порции.

Киви – 6 шт.

Сахар – полстакана

Ледяная вода – 2 ст. л.

Приготовление:

Очистить киви, нарезать и отправить замораживаться на 2–3 часа. Перебить киви в блендере с сахаром, постепенно вливая ледяную воду. По консистенции мороженое должно быть мягким. Охладить готовую смесь в морозильной камере.

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Апельсиновое мороженое в домашних условиях

Во многих рецептах предлагают просто добавить апельсин к сливочному мороженому, а вы приготовьте домашнее йогуртовое. Ингредиенты на целых 8 порций!

Йогурт — 250 г

Мякоть апельсина — 300 г

Апельсиновый сок — 100 г

Сахар — 1 ч. л.

Приготовление:

Тщательно почистить апельсины, удалить цедру и пленочки долек. Смешать все указанные ингредиенты в блендере до густоты и однородности. Поместить в формочки и отправить в морозильную камеру на 2–3 часа.

Лимонное домашнее мороженое из сливок

Ингредиенты указаны на 4 порции.

Сливки 33% – 500 мл

Вода – 450 мл

Лимон – 2 шт.

Сахарная пудра – 300 г

Приготовление:

Натереть цедру. Цедру и сахарную пудру залить водой и варить 20 минут. Достать из лимонов мякоть и перебить в блендере до однородности. Смешать с остывшей смесью сахара и цедры. Взбить сливки. Тонкой струйкой влить в сливки лимонную массу, помешивая. Поставить получившийся крем в морозилку и перемешивать каждый час, пока совсем не замерзнет.

Выбирайте домашнее мороженое по вкусу и радуйте себя, родных и друзей.

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