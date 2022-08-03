3 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 3 августа

3 августа в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них Всемирный день арбуза. Кроме того, 3 августа чествуют пророка Иезекииля. Какие праздники 3 августа — читайте в материале STB.UA.

3 августа ― праздники:

Всемирный день арбуза отмечается 3 августа в 2022 году. Арбуз ― огромная ягода родом из Южной Африки, которая выращивается на бахче. В Украине арбуз распространен по всей фермерской территории, однако больше всего его выращивают на Юге. В арбузе много витамина С и других витаминов и минералов, таких как калий, медь, витамин B5 и витамин А. Кроме того, он является отличным источником аминокислоты цитруллин, которая находится в основном в белой мякоти под кожурой. Эта аминокислота превращается в нашем теле в аргинин, помогающий снизить кровяное давление, расширяя и расслабляя кровеносные сосуды. Аргинин также важен для многих органов, таких как легкие, почки, печень, иммунная и репродуктивная системы, и способствует заживлению ран. Арбуз ― сезонная ягода, однако, если можете себе позволить, зимой его можно покупать импортированный из Африки. Он заслужил свой собственный день за невероятные полезные свойства, которые предлагает всем, кто пытается его пробовать.

3 августа ― церковные праздники:

Преподобного Симеона и Иоанна;

Святого пророка Иезекииля.

Преподобного Симеона и Иоанна чествуют 3 августа каждый год. Святые жили в VI веке в Сирии. После путешествия в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста Господня они решили посвятить свою жизнь Богу. Они выбрали себе монастырь во время путешествия через Иордан в святые места. Симеон и Иоанн приняли постриг в монастыре св. Герасима. Они отправились в пустыню, чтобы жить как отшельники. Так Симеон и Иоанн прожили 29 лет, испытывая себя постом и молитвой. После этого Бог призвал Симеона уехать в город Эмесу и спасать людей, творя чудеса и обращая их в христианство. За страдание во имя Господа Христос наградил святого даром предсказаний, тогда Симеон увидел землетрясение, которое уничтожит Антиохию. В 590 году умер, а вскоре умер в пустыне и Иоанн.

Святого пророка Иезекииля чтят 3 августа каждый год. Из святых текстов известно, что пророк родился в 622 году до н.э. в городе Сарир в семье священника. В 25 лет он попал в плен и был вывезен в Вавилон. Он попал в поселок Тель-Авив. После того, как ему были даны видения от Господа, Иезекииль в 592 году до н. э. стал пророком. Он начал адаптироваться, а как другие изгнанные священники, начал сплачивать вокруг себя евреев. Вскоре они стали собираться у него дома, чтобы молиться. Это были прообразы современных синагог. За время своей жизни он написал несколько святых трудов, один из которых вошел в Ветхий Завет. Иезекиил погиб из-за обвинений властей в беззаконии и был казнен солдатами.

3 августа ― День ангела:

Каждый год 3 августа именины празднуют Георгий, Евгений, Егор, Иван, Петр, Роман, Семен, Теодор, Федор, Ян и Анна.

3 августа ― приметы и традиции:

В народе Симеона называли Летопроводцем, поскольку он лето провожает. По поверью, лето должно закончиться после обеда. В древности говорили: «Какое третье число августа, таков и октябрь». А если этот день будет сильным, то зима будет холодной.

Ночь холодная ― к морозной и ранней зиме;

Туман ― осенью будет тепло и солнечно.

Гроза ― к сырой осени;

Мелкие рыбы на поверхности воды плещутся ― к теплым и солнечным дням.

3 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

Церковь запрещает верующим брать в руки острые предметы, в том числе ножи и вилки – можно вызвать конфликты и беды.

Нельзя делать тяжелую работу, нужно задуматься о своей жизни и молиться Богу.

Нельзя много разговаривать во время работы, сегодня работать нужно будет молча.

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