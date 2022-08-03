Как приготовить томатный сок на зиму: рецепт пошагово

Томатный сок: польза, вред и как заготовить его на зиму

Томатный сок — любимый напиток с детства. Но знаете ли вы о всех его полезных свойствах? А о том, что томатный сок может навредить здоровью? О пользе и вреде томатного сока, а также о том, как заготовить его на зиму рассказал участник «МастерШеф. Профессионалы» Дима Касап. Подробнее читайте в нашем материале.

Польза томатного сока

Томатный сок содержит витамины А, В, С, Е, РР, минеральные вещества — калий, кальций, магний, хлор, фосфор, железо, кобальт, хром, цинк, марганец, бор, йод и медь. А также лимонную, яблочную, винную и янтарную кислоты, глюкозу, пектин, серотонин и пищевые волокна. К тому же томатный сок считается отличным продуктом для похудения, так как содержит всего лишь 18 ккал.

Эти полезные вещества позитивно влияют на работу всех систем организма. Томатный сок замедляет процессы старения, снижает риск развития онкозаболеваний, очищает от холестерина, повышает уровень гемоглобина, выводит шлаки и токсины. Его настоятельно рекомендуют при таком заболевании глаз, как глаукома, поскольку снижает внутриглазное давление.

Томатный сок рекомендуется употреблять женщинам во время беременности или ПМС. Кроме того, огромное количество витаминов и минералов, которые содержатся в томатном соке, способствуют поддержанию красоты волос, ногтей и кожи. Плюс, этот напиток благодаря серотонину — гормону счастья — отлично тонизирует и поднимает настроение. Также томатный сок — один из немногих напитков, которые разрешено пить при диабете.

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Противопоказания к употреблению томатного сока

Однако томатный сок могут употреблять не все. Врачи не советуют его пациентам с больным желудком. Так что если вы страдаете язвой, гастритом или кишечными заболеваниями, лучше откажитесь от употребления томатного сока. Также этот напиток не рекомендуется пить натощак, поскольку он может спровоцировать раздражение стенок желудка. Пить томатный сок с белками и крахмалами тоже не стоит — это провоцирует развитие мочекаменной болезни.

Доказано: те, кто пьют томатный сок регулярно, получают взамен крепкое здоровье на долгие годы. И, конечно же, лучше пить домашний томатный сок. Как его приготовить, читайте ниже в нашем пошаговом рецепте.

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Рецепт томатного сока

Ингредиенты:

помидоры — 1,5 кг (на 1 литр сока)

соль, сахар (по желанию)

Способ приготовления:

Помидоры нужно помыть и удалить подпорченные места. Затем помидоры следует пропустить через мясорубку и протереть полученную массу через сито. Получившуюся массу нужно перелить в эмалированную кастрюлю и довести до кипения. Варить нужно 15 минут, периодически помешивая и снимая пенку. По желанию можно добавить соль и сахар. Но помните, соль снижает полезные свойства томатного сока. Сок следует разлить по предварительно простерилизованным банкам и закатать. Банки нужно перевернуть вверх дном и укутать в одеяло до полного остывания.

Томатный сок готов. И самое удивительное, что даже после варки он сохранил все свои полезные свойства.

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