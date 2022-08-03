Сергей Бабкин рассказал, что ему пишут хейтеры после его выезда из Украины

Сергей Бабкин рассказал, что ему пишут хейтеры из-за выезда из Украины

Музыкант Сергей Бабкин активно поддерживает ВСУ и устраивает благотворительные концерты за границей в поддержку Украины. В интервью он рассказал, как ехал из Украины, удалось ли привыкнуть к нормальной жизни в Европе, и что ему сказали родственники из россии после вторжения рашистов в Украину. Как живет музыкант во время войны ― рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 15 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Фото ― instagram.com/babkin_official/

«Началась война. Мы были дома у себя, когда был очень близкий взрыв, и было слышно, как земля осыпается. Мы собрали вещи и уехали в Днепр. Конечно же, когда были в Днепре, постоянно жутко, постоянная тревога и постоянные новости… покоя не было. Ощущения, что ты в безопасности – не было. Когда туда прилетело, мы решили ехать на Волынь. Близ отеля пролетели три ракеты. Я схватил малого, одел его, мы спустились в бомбоубежище. Тогда решили уезжать за границу. Как только мы перешли границу, старший заплакал, обнимал и говорил: “Благодарю вас, спасибо, что я больше не слышу этого”. А малыш после взрыва в Кропивницком начал заикаться, и только две недели назад стал впорядке. Не заикается», ― говорит Бабкин.

После того, как семья уехала за границу, все поняли, что в безопасности. Синдрома отложенной жизни не почувствовали.

«Было очень тяжело воспринимать, особенно когда все сидели с телефонами и из каждого гаджета шел звук криков, взрывов. Я даже сказал: “Ребята, давайте, попробуем не постоянно ЭТО делать. Давайте что-нибудь делать еще”. Я очень хотел начать играть благотворительные концерты. Сыграл два концерта сам, а потом мне написала Елена Кравец. Они собирают команду и хотят вместе работать над проектом «Доброго вечора, ми з України». Я сразу: “Да! Когда? Я согласен. Когда ехать?” Потому что хочу, очень хочу. Мне это показалось каким-то огромным делом, что я не сам», ― рассказал музыкант.

Из-за отъезда Сергея Бабкина за границу появились и недоброжелатели.

«Были единицы, конечно, это война. И нужно понимать каждого человека. Если кто-то выражает свое мнение жестоко, бросается и говорит: «Вот вы там, а мы здесь», это нужно понимать. В каком положении сейчас находятся оставшиеся там люди. Выехавшие ― не сидят. Не засовывают свои ж**ы под кустами и не сидят укрывшись. Нет, я уверен, что каждый выехавший — работает и делает все во благо своей страны. На каждом своем выступлении я говорил, что отправляю все деньги в Харьков», – признался певец.

Сергей Бабкин рассказал, где он находит силы держаться, когда слышит о страшных бомбардировках россиянами.

«Все мои друзья, приятели, знакомые, коллеги живы, здоровы. Они работают. Мы списываемся. Да, наш дом цел, но около него уже пять домов нет. Очень страшно, но я верю ― в свой город, в ВСУ, в наших ребят, которые стоят там на передовой, стоят и защищают нашу землю», ― говорит он.

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«Сегодня для меня «хороший русский» ― это тот, кто уехал из россии и не живет там. Вся родня моя, все тети, дяди, двоюродные сестры, братья ― все живут там. И за время войны я не получил от них ни одного сообщения. Родные ― это моя кровь, родня ― она молчит. Кого я там могу о чем-то просить? Три единственных столба, на которые я опираюсь ― это моя семья, вера в ВСУ и нашу победу, и поддержка наших волонтеров», – подчеркнул Сергей Бабкин.

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