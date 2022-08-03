Як приготувати кавовий лікер: рецепт покроково

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Кофейный ликер: рецепт пошагово от участника «МастерШеф»

03.08.2022

Хотите узнать, как приготовить кофейный ликер в домашних условиях? Этот вкусный напиток станет приятным дополнением к любому меню. Узнайте, как справиться с приготовлением максимально быстро и просто. Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Битва сезонов» Дмитрий Шевченко подготовил рецепт вкусного кофейного ликера. 

Кофейный ликер

Ингредиенты:

  • Кофе мелкого помола — ¼ стакана
  • Вода — 2 ¼ стакана
  • Коричневый или белый сахар — 1 стакан
  • Ваниль — 1 стручок
  • Светлый ром — 1 ½ стакана

Приготовление кофейного ликера:

  1. Насыпать кофе в стеклянную банку с крышкой. Влить туда 1 ¼ стакана чистой холодной воды, закрыть крышкой и хорошенько встряхнуть. Оставить смесь в холодильнике на 12 часов.
  2. По истечению срока процедить через кофейный фильтр или марлю в другую банку, накрыть крышкой.
  3. Приготовить сироп. В кастрюле смешать сахар и 1 стакан воды, довести до кипения. Затем снять с огня и оставить остывать до комнатной температуры.
  4. В стеклянную банку с кофе добавить охлажденный сироп, ваниль и ром. Оставить настаиваться 3 дня.
  5. По истечению 3 дней убрать из банки стручок ванили, а сам ликер перелить в удобную бутылку.

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