Как приготовить домашний йогурт

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Как правильно заквасить домашний йогурт

03.08.2022

На первый взгляд, процесс приготовления домашнего йогурта очень прост: выбираем закваску, добавляем ее в молоко и отправляем в йогуртницу или ставим в теплое место. Но даже в этом простом деле есть свои нюансы. Как правильно заквасить продукт ответят наши эксперты – диетолог Светлана Фус и врач Константин Зеленский.  

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В йогуртовой закваске содержатся бифидо- и лактобактерии. Они участвуют в синтезе витаминов и биологически активных веществ в организме. Попадая в кровь, эти бактерии формируют нашу иммунную систему и укрепляют ее. Поэтому, важно, чтоб наша кишечная микрофлора была наполнена нормальными бифидо- и лактобактериями. Они будут поддерживать наш иммунитет. Бифидобактерии помогут справиться с такими проблемами как авитаминоз, ломкость ногтей и волос, проблемы с кожей, улучшат защиту от инфекций. Лактобактерии помогают решить проблемы с пищеварением, непереносимость организмом молочных продуктов, аллергии.

«У каждого йогурта есть свое время закваски, — говорит Светлана Фус. Если продукт передержать и не спрятать вовремя в холодильник, то он начнет приобретать более кислый вкус. Это связанно с тем, что бактерии начинают вырабатывать большее количество молочной кислоты. Когда  йогурт заквасился до состояния густой сметаны, его нужно спрятать в холодное место. Таким образом, мы прекращаем размножение бактерий и выработку молочной кислоты в продукте».

Домашние йогурты, приготовленные из бактериальных заквасок, содержат живые лакто- и бифидобактерии. Они улучшают процессы пищеварения, укрепляют иммунитет. 80% активности нашей иммунной системы зависит от состояния микрофлоры кишечника. И поэтому, употребляя молочные продукты домашнего приготовления – йогурты, кефир, творог – мы совмещаем приятное с полезным.

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