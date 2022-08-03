Как приготовить молодую картошку? Рецепты блюд

Блюда из молодого картофеля: топ-3 рецептов от участника «МастерШеф»

Как приготовить молодую картошку? Предлагаем вам простые рецепты блюд из молодого картофеля на каждый день от участника «МастерШеф» Дмитрия Касапа. Молодая картошка – полезный и вкусный продукт, который легко приготовить и можно найти в любом магазине или на рынке. Как готовить блюда из молодой картошки? Читайте в материале.

Молодая картошка с укропом

Ингредиенты:

Молодая картошка – 1 кг

Зубок чеснока – 2 шт.

Пучок укропа

Сливочное масло – 100 г

Черный молотый перец – по вкусу

Соль – 1 ст. л.

Вода – 1–1,5 л

Приготовление:

Молодую картошку помыть и почистить. Крупную картофелину разрезать, мелкую можно оставить целой. Положить молодую картошку в кастрюлю, залить водой, чтобы она покрывала картофель на 1–2 пальца. Довести воду до кипения, посолить и варить молодую картошку под крышкой на среднем огне 15–20 минут. Пока варится картошка, подготавливаем заправку: измельчить укроп; чеснок пропустить через пресс, смешать укроп с чесноком, слегка посолить и поперчить. С готового картофеля слить воду, а саму картошку слегка подсушить на медленном огне 10–20 секунд, периодически встряхивая, чтобы выкипела вода. Добавить в готовую молодую картошку укроп с чесноком, сливочное масло, накрыть крышкой и несколько раз встряхнуть, чтобы все перемешалось.

Молодая картошка в сметане с чесноком

Ингредиенты:

Молодой картофель – 1 кг

Зубок чеснока – 2 шт.

Пучок укропа

Сливочное масло – 100 г

Сметана – 300 г

Приготовление:

Помыть картошку и поставить вариться в подсоленной воде. Картошку очистить от кожицы. Помыть и мелко порезать укроп. Измельчить чеснок. Приготовить сметанную заправку: в емкость вылить сметану, добавить к ней укроп и чеснок, немного посолить и перемешать. Варить молодую картошку нужно примерно 30–35 минут. Когда картофель сварится, слить воду, немного подсушить картофель на слабом огне без крышки в течение минуты. Добавить масло и встряхнуть, чтобы оно перемешалось с картофелем. Выложить картошку в миску, полить сметанной заправкой. Накрыть крышкой, укутать, чтобы она не остыла, и дать настояться 7–10 минут.

Жареная молодая картошка

Ингредиенты:

Молодая картошка – 700 г

Зубок чеснока – 2–3 шт.

Пучок укропа

Розмарин – 2 веточки

Растительное масло – 100 мл

Черный молотый перец – по вкусу

Соль – по вкусу

Приготовление:

Молодую картошку помыть и почистить. Крупный картофель разрезать пополам, мелкий оставить целым. Налить растительное масло в сковороду и хорошо разогреть. Выложить в сковороду молодую картошку и обжарить со всех сторон до золотистой корочки. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне, периодически помешивая, примерно 15 минут. Добавить на сковороду розмарин и готовить еще 5–10 минут. В конце картошку посолить и поперчить. Мелко порезать укроп. Чеснок пропустить через чесночницу. Готовую жареную картошку посыпать укропом и чесноком, накрыть крышкой и дать постоять пару минут.

Больше по теме: Рецепты шашлыков от Алика Мкртчяна

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ