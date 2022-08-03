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20 освежающих летних коктейлей от Дмитрия Шевченко

03.08.2022

На улице стоит жара, а это самое подходящее время попробовать вкусные и освежающие напитки. Летние коктейли — лучшее средство, чтобы утолить жажду и поднять настроение. Участник «МастерШеф. Битва сезонов» Шева Димарик сделал подборку самых вкусных безалкогольных и алкогольных коктейлей. Пошаговые рецепты охлаждающих напитков читайте в материале.  

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Топ-10 безалкогольных напитков

Классический мохито

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Газированная вода – 150 мл
  • Лимон – 1 шт.
  • Лайм – 1 шт.
  • Клубника – 4-5 ягод
  • Мята – несколько листочков
  • Сироп любой по вкусу – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Загрузить в блендер ломтики лимона и лайма. Добавить клубнику. Все перемешать.
  2. В стакан налить приготовленную смесь и добавить сироп.
  3. Мяту перемолоть блендером, положить в напиток. Добавить газированную воду.
  4. С помощью льда охладить коктейль.

Кровавая Мэри

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Томатный сок – 90 мл
  • Лимонный сок — 15 мл
  • Вустерский соус — по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Лед

Способ приготовления:

  1. Смешать томатный и лимонный соки.
  2. Добавить вустерский соус, соль и перец.
  3. Охладить коктейль кусочками льда.

Арбузный коктейль

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Мякоть арбуза — 700-800 г
  • Мята — 1 пучок
  • Яблочный сок — 1 ст.
  • Лайм — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Вырезать всю мякоть арбуза, нарезать ее кусочками и положить в чашу блендера.
  2. Влить туда стакан яблочного сока, лайм и мяту. Все взбить.

Ягодный смузи

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Молоко — 1 ст.
  • Сыр Филадельфия — 100 г
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Ягоды — 150 г

Способ приготовления:

  1. Взбить молоко, сыр и сахар в блендере.
  2. Помыть ягоды и добавить их в блендер. Еще раз взбить.
  3. Перелить смузи в бокал, немного охладить.

Арбузно-цитрусовый коктейль

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Нарезанный арбуз без косточек — 2,5 ст.
  • Лед — 1 ст.
  • Апельсиновый сок — 0,5 ст.
  • Черный перец — 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Нарезать арбуз на куски.
  2. Загрузить в блендер ломтики арбуза, апельсиновый сок, перец и лед. Все смешать.

Имбирный напиток

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Кипяток — 200 мл
  • Корень свежего имбиря —  2-3 см
  • Сок лимона — по вкусу
  • Мед — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Тертый на мелкой терке имбирь залить кипятком, настоять 10-15 минут.
  2. Положить мед и сок лимона по вкусу, перемешать, охладить напиток.

Мятный напиток

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Вода — 1,5 л
  • Лимон — 3 шт.
  • Пучок мяты
  • Сахар — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сперва отжать из лимонов сок, соединить его с водой. Добавить сахар и подогреть до полного растворения сахара.
  2. Мяту перемолоть блендером, положить в напиток, перемешать.
  3. Дать настояться 10-15 минут. Положить в напиток лед и несколько целых листиков мяты.

Фруктовый напиток

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Апельсиновый или мультифруктовый сок — 2 ст.
  • Клубника — 1,5 ст.
  • Минеральная вода с газом

Способ приготовления:

  1. Налить сок в кастрюлю и довести до кипения на среднем огне. Количество жидкости должно уменьшиться до 1,5 стакана.
  2. Клубнику взбить блендером. Процедить получившееся пюре, чтобы выдавить как можно больше жидкости.
  3. Смешать сок и сироп, который у вас получился. Оставить в холодильнике до полного охлаждения.
  4. Бокалы наполнить сиропом, а затем добавить 150 мл охлажденной минералки и перемешать.

Лимонная прохлада

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Лимон — 1 шт.
  • Вода — 1 л
  • Сахар — 150 г
  • Кубики льда — 12 шт.

Способ приготовления:

  1. Лимон очистить от кожицы и мякоти. Лед и сахар измельчить.
  2. Добавить литр воды и перемешать.
  3. Украсить напиток.

Чай со льдом

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Апельсин — 2 шт.
  • Кипяток — 200 мл
  • Сгущенка — 5 ч. л.
  • Мед — 4 ч. л.
  • Любой чай

Способ приготовления:

  1. Лимон измельчить в блендере с кожурой, добавить чай и залить субстанцию кипятком.
  2. Настаивать смесь 10 минут.
  3. Отдельно смешать сгущенку, мед и лед до однородной каши. В нее добавить апельсиновую смесь и перемешать.

Топ-10 алкогольных напитков

Сангрия просекко

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Персик — 1 шт.  
  • Нектарин — 1 шт.
  • Абрикос — 3 шт.
  • Персиковый ликер — 250 мл
  • Просекко — 1 бутылка
  • Бренди — 100 мл
  • Сахарный сироп — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарезать фрукты и смешать их.
  2. Влить бренди и ликер, дать настояться час.
  3. Добавить просекко и сахарный сироп по вкусу.

Ромовый пунш

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Ром — 300 мл
  • Апельсиновый сок — 3 ст.
  • Ананасовый сок — 2 ст.
  • Лайм — 1 шт.
  • Клюквенный морс — 50 мл

Способ приготовления:

  1. Смешать ром и соки.
  2. Добавить сок лайма, морс, лед. Все перемешать.

Дайкири

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Белый ром — 60 мл
  • Сок лайма — 30 мл
  • Сахарный сироп — 1 ч. л.
  • Дробленый лед — 200 г

Способ приготовления:

  1. Влить ром, сок лайма и сахарный сироп в шейкер.
  2. Добавить лед, накрыть крышкой и встряхнуть до охлаждения.
  3. Процедить в охлажденный бокал.

Голубая лагуна

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Лед в кубиках — 200 г
  • Водка — 50 мл
  • Голубой ликер кюрасао — 20 мл
  • Спрайт — 150 мл
  • Ананас — 1 долька

Способ приготовления:

  1. Наполнить высокий стакан кубиками льда наполовину.
  2. Влить водку и ликер, а после доверху заполнить стакан спрайтом и размешать.
  3. Украсить готовый коктейль долькой ананаса.

Пина колада

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Белый ром — 30 мл
  • Ананасовый сок — 90 мл
  • Кокосовое молоко — 30 мл
  • Лед в кубиках — 50 г
  • Ананас — 1 долька

Способ приготовления:

  1. Смешать ром, ананасовый сок, кокосовое молоко и лед в блендере.
  2. Перелить смесь в бокал и украсить готовый коктейль долькой ананаса.

Олд фешн

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Коричневый сахар в кубиках — 5 г
  • Ангостура — 1 мл
  • Лед в кубиках — 130 г
  • Бурбон — 50 мл
  • Апельсин — 1 долька

Способ приготовления:

  1. Положить сахар в кубиках в стакан из толстого стекла. Добавить ангостуру и подавить все.
  2. Наполнить стакан кубиками льда, влить бурбон и перемешать.
  3. Украсить коктейль долькой апельсина.

Джин-тоник

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Лед в кубиках — 150 г
  • Джин — 50 мл
  • Тоник — 150 мл
  • Лайм — 1 долька

Способ приготовления:

  1. Наполнить высокий стакан льдом доверху.
  2. Влить туда джин и тоник, а после перемешать.
  3. Украсить коктейль долькой лайма.

Гимлет

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Джин — 60 мл
  • Сок лайма — 30 мл
  • Лед в кубиках — 200 г
  • Цедра лайма — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Налить в емкость джин и сок лайма, а после добавить кубики льда. Перемешать все.
  2. Перелить в охлажденный бокал.
  3. Украсить готовый коктейль цедрой лайма.

Пунш с яблоками и апельсином

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Яблочный сок — 750 мл
  • Яблоко — 1 шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Вино белое сухое — 750 мл

Способ приготовления:

  1. Нарезать яблоко и апельсин.
  2. В кувшин налить вино. Затем добавить яблочный сок.
  3. Выложить фрукты и оставить настояться 15-20 минут.
  4. Охладить напиток.

Беллини

Летние коктейли: 20 рецептов летних коктейлей в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Игристое вино или шампанское — 150 мл
  • Персиковый сок — 50 мл
  • Персики — 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Приготовить из персиков пюре с помощью блендера.
  2. На дно бокала вылить персиковое пюре и персиковый сок.
  3. Затем налить шампанское.

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