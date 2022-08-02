ПТСР: что это, группы риска, симптомы и проявления и как лечить

Что такое ПТСР и как с ним бороться

24 февраля украинцы проснулись от взрывов в городах ― россия без предварительного объявления войны начала бомбить гражданские объекты по всей Украине. российские военные вторглись на территорию Украины с целью оккупировать ее. На защиту Родины встали мужчины и женщины, а гражданские помогают воинам как могут. Однако, как и в каждой экстремальной ситуации, в условиях войны у людей может развиться стрессовое расстройство. Что такое посттравматическое стрессовое расстройство и можно ли его вылечить ― сообщил Минздрав.

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Посттравматические расстройства могут начаться как у подготовленного человека, так и у мирных гражданских, никогда не бывавших в стрессовых ситуациях. Этого нельзя стесняться, однако важно вовремя диагностировать и лечить это состояние либо принять меры, чтобы избежать ПТСР.

Что такое ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) ― это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР.

Группа риска ПТСР

ПТСР развивается у людей, переживших угрожающую жизни или достоинству ситуацию. К группе риска принадлежат:

ветераны войны;

гражданские, находившиеся или все еще находящиеся в зоне боевых действий;

жертвы сексуального и физического насилия;

пленные и жертвы пыток;

свидетели терактов;

люди, находившиеся в зоне стихийного бедствия;

другие люди, которые находятся в кризисных ситуациях, которые могут травмировать психику.

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Проявления и симптомы ПТСР

ПТСР проявляется как долгосрочная реакция на стресс — по определению врачей, его проявления появляются по меньшей мере через четыре недели после травматического события. Симптомы расстройства могут возникать в короткий или более длительный период после травматического события ― как правило, в течение первых трех месяцев.

При ПТСР наблюдают следующие группы симптомов: избегание, гипервозбужденность, переживание травматических событий, проблемы с памятью и эмоциональной сферой.

Постоянные мысли о травматическом событии. Они возникают непроизвольно, снятся или возвращаются как флешбэки (старое воспоминание, которое вновь ярко вернулось).

Жизнь в полной боевой готовности. Такой человек мгновенно вспыхивает, раздражается, тревожится и думает о собственной безопасности.

Избегание упоминаний о травме — нежелание говорить о происшествии или быть рядом с напоминающими о нем людьми. Эмоциональная пустота, отстранение от близких и утрата интереса к некогда любимым вещам.

Панические атаки: чувство сильного страха, поверхностное дыхание, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение и боль за грудиной.

Хроническая боль, головные боли, диарея, ощущение сжатия и изжоги за грудиной, судороги, боли в пояснице.

Недоверие: потеря доверия к людям и убеждение, что мир опасен.

Неурядицы в повседневной жизни: проблемы с работой или ее поиском, в школе или отношениях.

Злоупотребление алкоголем, курением и наркотиками.

Проблемы в отношениях, отдаление от партнера/партнерши.

Суицидальные мысли. Если такие мысли возникают, скажите близким и обратитесь за психологической поддержкой.

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Лечение ПТСР

ПТСР подлежит лечению. Поэтому при появлении симптомов ПТСР следует при любой возможности обратиться за помощью. Семейный врач может направить вас к специалисту по психическому здоровью ― например, психологу или психиатру ― для диагностики.

Лечение может быть медикаментозным и/или психотерапевтическим: когнитивно-поведенческая терапия и метод десенсибилизации и репроцессуализации травмы с помощью движения глаз.

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