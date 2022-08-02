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Модные стрижки на средние волосы 2022: тренды на год

02.08.2022

Безусловным преимуществом средней длины волос является ее универсальность. Вы можете создать любой образ ― от милого и романтичного до дерзкого и рокерского. Смотрите модные стрижки на средние волосы 2022 прямо сейчас!

Стрижки 2022: тренды стрижек на средние волосы

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Модные женские асимметричные прически на средние волосы 2022

Стрижки 2022: тренды стрижек на средние волосы

Асимметрия всегда пользовалась большой популярностью у стилистов, однако раньше такие прически встречались в основном на парикмахерских конкурсах и мировых подиумах. Но сегодня ассиметричные стрижки вы можете встретить практически в любом уголке планеты. Их популярность вполне объяснима, ведь за счет разной длины вашей прически и четких структурных линий вы получаете дерзкий и запоминающийся образ. А в сочетании с яркими оттенками волос, которые как раз актуальны в данном сезоне, вы точно будете выделяться из любой толпы.

Несмотря на бунтарский дух такой стрижки, ее можно сочетать и с романтическими платьями и балетками. И за счет игры контрастов ваш образ станет действительно трендовым. Ведь эклектика сейчас в моде.

Модные женские стрижки 2022 на средние волосы с кудрями

Стрижки 2022: тренды стрижек на средние волосы

Кудри всегда останутся в фаворитах у многих современных модниц. Вот почему стилисты из сезона в сезон советуют носить их, меняя лишь объем и способ укладки. Также на весенне-летних показах вновь были актуальны прически с эффектом «пляжных» волос, который достигается за счет укладки со специальными средствами на основе соленой морской воды.

Завитки, выполненные по направлению от лица, по мнению стилистов, продолжают быть актуальными. Дело в том, что при такой прическе ваше лицо становится визуально более открытым и немного более вытянутым. Также вновь в моде крупные волны на манер 20-х годов, так что поклонницы «Великого Гэтсби» могут смело радовать себя укладками той эпохи.

Стильные женские прически каре на средние волосы 2022

Стрижки 2022: тренды стрижек на средние волосы

Каре ― это своеобразная классика в мире парикмахерского искусства. Однако в этом сезоне особенной популярностью пользуется удлиненный вариант данной прически. Как и предыдущие несколько лет, такая стрижка украшала модные журналы и светские новости, ведь такие селебрити, как Рианна, Виктория Бэкхем и Пэрис Хилтон вновь сделали себе каре.

Этот вид напоминает такую вариацию данной прически, как каре «на ножке», и наиболее удачно смотрится с удлиненными передними прядями. Однако не стоит забывать, что в этом сезоне стилисты советуют делать очень плавный переход длины, не акцентируя на этом внимание.

Женские прически 2022 каскад и лесенка для средних волос

Стрижки 2022: тренды стрижек на средние волосы

На всех мировых подиумах мы видели возвращение в моду эпохи 70-х, это касается и причесок, наиболее актуальных в то время. Конечно же, речь идет о стрижках лесенка и каскад. Данную стрижку особенно предпочитают девушки с круглым лицом, ведь за счет структуры стрижки их лица выглядят значительно более вытянутыми.

Наверное, все мы видели снимки из журналов тех времен, на которых волосы девушек развивались на ветру и выглядели максимально естественно в образе с простыми майкой и джинсами. Именно такой эффект легкости и природной красоты и добивается за счет этих причесок.

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