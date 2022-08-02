єДопомога: как проверить статус заявки пошаговая инструкция

Как проверить статус заявки єДопомога

Многие переселенцы и люди, которые пострадали от военных действий россии в Украине вынуждены оформлять денежную помощь от различных организаций (ООН и др.), чтобы иметь финансовую возможность на самые необходимые вещи, ведь многие из них лишились абсолютно всего. Ранее это можно было сделать только в офлайн режиме. Сейчас же появилась социальная платформа єДопомога, на которой можно оформить различные виды финансовой помощи онлайн и это действительно очень удобно.

Однако, многие люди, которые оформили денежную помощь через єДопомогу долго не получают денег и смс с подтверждением статуса заявки. И люди долго находятся в ожидании и часто им приходилось ходить в различные социальные службы и долго стоять в очередях, чтобы узнать статус оформления заявки на денежную помощь от ООН, государства и других организаций.

Но, с 10 июня 2022 стало возможным проверить статус заявки єДопомога онлайн. На сайте социальной платформы єДопомога добавили возможность проверить статус заявки на помощь от различных организаций. Сделать это можно буквально за пару минут. Редакция СТБ подготовила пошаговую инструкцию, как проверить статус заявки єДопомога на примере денежной помощи от ООН.

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Проверить статус заявки єДопомога: пошаговая инструкция

Изначально, чтобы проверить статус заявки єДопомога, нужно перейти на сайт социальной платформы єДопомога. На главной странице открывшегося сайта вы увидите три направления:

денежная помощь от государства;

получение и предоставление гуманитарной помощи;

выплаты от международных организаций.

Выбираете нужный для себя раздел. В нашем случае это “Выплаты от международных организаций” и жмем на него:

После этого, у вас откроется новое окно, где вам будет предоставлена возможность “Заполнить заявку на помощь” и “Проверить статус заявки” єДопомога. Выбираем второе — “Проверить статус заявки”:

В открывшемся новом окне, вам нужно будет ввести свой ИНН и номер телефона, чтобы проверить статус заявки єДопомога. После того как вы введете свои данные — нужно будет нажать на кнопку, которая располагается сразу же под номером телефона — “Проверить статус”:

В открывшемся новом окне вы увидите статус вашей заявки. К примеру такой, если ваша заявка еще рассматривается:

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