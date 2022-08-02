Как приготовить фаршированные кабачки: рецепт пошагово

Фаршированные кабачки: пошаговый рецепт от участника «МастерШеф»
Фаршированные кабачки – простое, но очень вкусное блюдо, которое приготовить сможет каждый. Это блюдо порадует самого отъявленного гурмана и украсит даже ваш праздничный стол. Предлагаем воспользоваться рецептом фаршированных кабачков от участника «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрия Касапа.
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Ингредиенты (на 20 шт.):
- 1 крупный кабачок — 500 г
Для фарша:
- 1 куриное филе (250 г)
- 100 г твердого сыра
- 1 сырое яйцо
- 2 ст. л. сухой манки
- 0,5 ч. л. соли
- Несколько щепоток черного перца
Для обжарки:
- 200 г муки
- 2 сырых яйца
- Несколько щепоток соли
- Растительное масло для жарки
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Приготовление:
- Кабачок помыть, очистить от кожицы, нарезать кружками толщиной 1 см.
- При помощи маленькой рюмки вырезать серединки (они в приготовлении не понадобятся, их можно поджарить как обычные кабачки в муке).
- Кабачки посыпать 0,5 ч. л. соли. Перемешать, оставить на 10 минут, они должны выпустить сок, который надо слить.
Приготовление фарша:
- Сыр измельчить в процессоре или натереть на терке.
- Куриное филе очистить от пленок и жира, пропустить через мясорубку или измельчить в процессоре.
- Соединить мясо и сыр.
- Добавить 1 яйцо, высыпать всю манку.
- Посолить, поперчить, хорошенько перемешать. Можно также добавить любимые специи или ароматные травы (орегано, базилик).
- 2 яйца разбить в мисочку, посолить, немного взбить вилкой.
- Нафаршировать шайбочки кабачков мясным фаршем. Для этого нужно отщипнуть мокрой рукой кусочек фарша, количеством со столовую ложку, поместить в серединку кабачка, разровнять мокрой ладонью. Фарш не должен сильно выступать за края.
- Каждую нафаршированную пластинку нужно обвалять в муке.
- Окунуть в яйца.
- Выложить на хорошо разогретую и политую маслом сковороду.
- Жарить 3–4 минуты на среднем огне до зарумянивания.
- Перевернуть и жарить еще 3–4 минуты.
- Выложить на тарелку, застеленную бумажной салфеткой, чтобы убрать лишний жир.
Приятного аппетита!
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