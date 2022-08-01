Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Все проекты
ua

В Украине начинают продавать антибиотики по рецептам

01.08.2022

С понедельника, 1 августа, в Украине начнут внедрять электронные рецепты на антибиотики. Это первый шаг в борьбе с антибиотикорезистентностью, вызванной нерациональным использованием антибиотиков без назначения, сообщают в Минздраве Украины. На временно оккупированных территориях и в зоне ведения боевых действий отпуск антибиотиков будет производиться без рецепта врача.

С 1 августа в Украине антибиотики будут продавать только по е-рецепту

Фото: motorolka/Depositphotos

«Сейчас запуск е-рецепта на антимикробные препараты производится в рамках переходного периода. Это значит, что врачи, пока не работающие в электронной системе здравоохранения, будут выписывать пациенту бумажный рецепт. Однако данная норма будет действовать до конца года. Заметим, что рецепт на антибиотики не является новым. Теперь добавляется новый цифровой инструмент», — отмечают в министерстве.

Сообщается также, что из-за вооруженной военной агрессии на временно оккупированных территориях и в зоне ведения боевых действий отпуск антибиотиков будет осуществляться без рецепта врача.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить