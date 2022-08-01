С 1 августа в Украине антибиотики будут продавать только по е-рецепту

В Украине начинают продавать антибиотики по рецептам

С понедельника, 1 августа, в Украине начнут внедрять электронные рецепты на антибиотики. Это первый шаг в борьбе с антибиотикорезистентностью, вызванной нерациональным использованием антибиотиков без назначения, сообщают в Минздраве Украины. На временно оккупированных территориях и в зоне ведения боевых действий отпуск антибиотиков будет производиться без рецепта врача.

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«Сейчас запуск е-рецепта на антимикробные препараты производится в рамках переходного периода. Это значит, что врачи, пока не работающие в электронной системе здравоохранения, будут выписывать пациенту бумажный рецепт. Однако данная норма будет действовать до конца года. Заметим, что рецепт на антибиотики не является новым. Теперь добавляется новый цифровой инструмент», — отмечают в министерстве.

Сообщается также, что из-за вооруженной военной агрессии на временно оккупированных территориях и в зоне ведения боевых действий отпуск антибиотиков будет осуществляться без рецепта врача.

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