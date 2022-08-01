Соус для бургера как в МакДональдсе: рецепт от Евгения Клопотенко

Известная американская сеть фастфудов пока не работает в Украине. Но вместо того, чтобы скучать, Евгений Клопотенко приготовил чизбургер. А главное – раскрыл секрет соуса Макдональдс. Конечно, точной рецептуры этого соуса никто не знает. Но вариант Евгения по вкусу максимально похож на тот, что добавляют в свои бургеры в McDonald’s. Подробности – далее в материале.

Сформируйте котлету из фарша. Чтобы котлета лучше держала форму и была сочной, положите ее уже сформированную в морозильную камеру, пока будете заниматься другими процессами.

Булочку для бургера разрежьте пополам и положите в разогретую духовку на несколько минут. Так она будет более хрустящей. Или можно обжарить на сухой сковороде гриль.

Квашенный огурец нарежьте тонкими слайсами под углом 45 градусов. На 1 бургер нам нужно примерно 3-4 слайса огурца.

Очистите красную луковицу. Можно нарезать тонкими кольцами, а можно сделать мелкие кубики.

Для соуса краснокочанную капусту нашинкуйте, нам понадобится 150 г. Разогрейте сковороду из 50 г сливочного масла и выложите капусту, 15 г сладкой горчицы и 5 г зир. Тушите на среднем огне.

Когда вы увидите, что капуста стала мягкой, влейте 100 мл красного вина. Тушите еще несколько минут.

Переложите капусту в чашу и тщательно перебейте погружным блендером до однородности. Если вы хотите, чтобы соус был немного гуще, добавьте щепотку крахмала и перемешайте. Для более однородной смеси можно перетереть его через мелкое сито.

Извлеките котлету из морозильной камеры и обжарьте на сковороде. Переверните один раз, посолите по вкусу и оставьте на сковороде еще на 30 секунд.

Нижний слой булочки смажьте нашим соусом из краснокочанной капусты. Верхний слой смажьте обычным кетчупом.

Сверху выложите кубики лука и немного присыпьте кумином. Затем выложите слайсы квашеного огурца и поджаренную котлету.