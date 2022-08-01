Sit like a girl: украинские звезды поддержали Елену Зеленскую

Sit like a girl: украинские знаменитости поддержали Елену Зеленскую во флешмобе

Елена Зеленская дала откровенное интервью изданию Vogue и стала в кадр к известному фотографу Энни Лейбовиц. Обложка вызвала разные эмоции у общества. Однако уже в поддержку в сети активно распространяется флешмоб #sitlikeagirl, инициатором которого стала популярный историк моды, fashion-критик и журналист Зоя Звиняцковская. Подробнее — в материале на STB.UA.

Фото ― Vogue Magazine, instagram.com/annieleibovitz/ Annie Leibovitz

Жена президента Украины Елена Зеленская в конце июля появилась на обложке всемирно известного журнала Vogue, для которого рассказала подробности жизни и работы Первой леди во время полномасштабного вторжения россии в Украину. Также она откровенно говорила о вещах, которыми многие интересовались с 24 февраля.

Для фотосессии Зеленская выбрала простой и элегантный наряд из рубашки и брюк украинских производителей. На фото, которое стало обложкой журнала, Елена Зеленская сидит на ступеньках ОП, на заднем плане можно увидеть мешки из баррикад. Однако ее поза вызвала недоумение и даже возмущение некоторых ― мол, сидеть с расставленными ногами женщина не может.

В ответ на это по Украине прокатился флешмоб #SitLikeaGirl, на котором украинки из супермаркетов и разных служб и учреждений фотографировались на лестнице в аналогичной позе, чтобы напомнить, как может сидеть порядочная женщина, и стоит ли ей указывать, как вести себя.

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Инициатор флешмоба Зоя Звиняцковская предложила показать, как надо порядочной женщине сидеть на лестнице:

«Я не думала, что это все будет настолько пылать. Уже американцы спрашивают, что там у нас с фоткой супруги президента, и им цитируют мой пост, чтобы объяснить. Я совсем не фанатка Елены Зеленской если что, но меня очень взорвало это “как она сидит?!” поэтому предлагаю флешмоб #sitlikeagirl ― давайте покажем, в конце концов, как надо порядочной женщине сидеть на лестнице», ― подписала она пост с фото на лестнице.

После этого флешмоб подхватили и знаменитости.

Например, победительница «Холостяка»-9 Даша Квиткова:

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик:

Телеведущая и судья МастерШеф Ольга Мартыновськая:

Певица Джамала:

Певица и судья «Х-Фактора» Настя Каменских:

Актриса и первая украинская аинская «Холостячка» Ксения Мишина:

«В центре скандала прекрасна Елена Зеленская. В объективе фотографа, при жизни ставшего легендой, в одном из самых влиятельных мировых медиа! Над съемкой работали украинские специалисты, идея иллюстрирует всему миру происходящее тонко передает реальность, но этого, блин, недостаточно????! Недостаточно, чтобы вы проявили немного уважения, немного поддержки? Пора прекратить это! Вы ведь не общаетесь так вживую с людьми? Что вы сказали, встретившись с таким человеком вживую?! Почему не ведете себя так же?! Достаточно буллить своих же! Я буду говорить об этом, пока в нашем обществе это станет недопустимым! Я перестану только тогда, когда все поймут и признают, наконец, что обсуждать такие вещи, как неидеальная поза или макияж это прошлый день. Смотрите в глубину вещей, в сущность и тогда у нас есть шансы на лучший сценарий #sitlikeagirl», ― пишет Мишина.

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