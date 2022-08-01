Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Все проекты
ua

Лунный календарь на август 2022

01.08.2022

Луна влияет на приливы и отливы, климат Земли и биосферу в целом. Люди давно уже верят в то, что он оказывает влияние и на человеческий организм ― на здоровье, психику и поведение. Редакция STB.UA составила лунный календарь на август 2022 года, чтобы лучше понимать, что нас ждет.

Лунный календарь на август 2022: когда новолуние и полнолуние в августе 2022

Больше на тему: Лунный календарь стрижек на август 2022

Когда новолуние и полнолуние в августе 2022

  • Полнолуние ― 12 августа в 04:36;
  • Новолуние ― 27 августа в 11:17;

Если замечали, что Луна влияет на вашу жизнь, ― осторожно следите за ее фазами в течение месяца. В августе фаза растущей Луны преобладает над убывающей, а Полнолуние и Новолуние в начале и в конце месяца.

Фазы Луны по числам в августе 2022

  • Растущая Луна ― с 01 по 11 августа и с 28 по 31 августа;
  • Полнолуние ― 12 августа в 04:36;
  • Убывающая Луна ― с 13 по 26 августа;
  • Новолуние ― 27 августа в 11:17;
  • Лунных затмений не ожидается.
  • Солнечных затмений не будет.

Август 2022 ― удачные и неудачные дни месяца

  • Удачные дни на август 2022 года: 1, 3, 8, 9, 18, 22, 24, 31
  • Неудачные дни на август 2022 года: 12, 14, 26
  • Нейтральные дни на август 2022 года: 2, 4-7, 10, 11, 13, 15-17, 19-21, 23, 25, 27-30.

Больше на тему: Лунный календарь садовода-огородника на июнь 2022

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Місячний календар стрижок на серпень 2022
Телеканал СТБ

Лунный календарь стрижек на август 2022

 Лунный календарь на август 2022: когда новолуние и полнолуние в августе 2022
Телеканал СТБ

Гороскоп на 1 августа 2022 года

 Лунный календарь на август 2022: когда новолуние и полнолуние в августе 2022
Телеканал СТБ

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа

 Лунный календарь на август 2022: когда новолуние и полнолуние в августе 2022
Телеканал СТБ

Гороскоп на 31 июля 2022 года

 Лунный календарь на август 2022: когда новолуние и полнолуние в августе 2022
Телеканал СТБ

Гороскоп на 29 июля 2022 года

 Лунный календарь на август 2022: когда новолуние и полнолуние в августе 2022
Телеканал СТБ

Гороскоп на 28 июля 2022 года
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить