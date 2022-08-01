Лунный календарь на август 2022: когда новолуние и полнолуние в августе 2022

Лунный календарь на август 2022

Луна влияет на приливы и отливы, климат Земли и биосферу в целом. Люди давно уже верят в то, что он оказывает влияние и на человеческий организм ― на здоровье, психику и поведение. Редакция STB.UA составила лунный календарь на август 2022 года, чтобы лучше понимать, что нас ждет.

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Когда новолуние и полнолуние в августе 2022

Полнолуние ― 12 августа в 04:36;

Новолуние ― 27 августа в 11:17;

Если замечали, что Луна влияет на вашу жизнь, ― осторожно следите за ее фазами в течение месяца. В августе фаза растущей Луны преобладает над убывающей, а Полнолуние и Новолуние в начале и в конце месяца.

Фазы Луны по числам в августе 2022

Растущая Луна ― с 01 по 11 августа и с 28 по 31 августа;

Полнолуние ― 12 августа в 04:36;

Убывающая Луна ― с 13 по 26 августа;

Новолуние ― 27 августа в 11:17;

Лунных затмений не ожидается.

Солнечных затмений не будет.

Август 2022 ― удачные и неудачные дни месяца

Удачные дни на август 2022 года: 1, 3, 8, 9, 18, 22, 24, 31

Неудачные дни на август 2022 года: 12, 14, 26

Нейтральные дни на август 2022 года: 2, 4-7, 10, 11, 13, 15-17, 19-21, 23, 25, 27-30.

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