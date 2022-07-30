30 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 30 июля

30 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Международный день борьбы с торговлей людьми. Кроме того, 30 июля чествуют Марию Антиохийскую. Какие праздники 30 июля — читайте в материале STB.UA.

фото — Pixabay.com

30 июля ― праздники:

Всемирный день борьбы с торговлей людьми;

Международный день дружбы;

Мусульманский Новый год;

Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечают 30 июля ежегодно. Рабство и крепостное право отменили, однако в 21 веке продолжает существовать неофициальная форма рабства. Торговля людьми побуждает современное рабство к существованию. Рабство и эксплуатация людей не только нарушает права человека, существует система международных договоров и спецслужбы на национальных и международных уровнях, которые занимаются борьбой с торговлей людьми, органами, сексуальным и трудовым рабством. Как и столетие назад, торговцы похищают мужчин, женщин и детей, заманивают работой за границей, а затем крадут и продают. По данным ООН, десятки миллионов людей в мире сейчас в рабстве, и только единицам удается убежать. Обычно за работорговлю приговаривают к пожизненному заключению или смертной казни, если она еще действует в стране.

Международный день дружбы отмечается ежегодно 30 июля. Этот день провозглашен праздником Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года (Резолюция A/RES/65/275) на 65-й сессии. ООН в комментарии предлагает всем независимо от расы, религии, пола, сексуальной ориентации или границ консолидироваться ради мира и дружбы.

«Как бы ни была причина вражды и вооруженного насилия, какие бы могущественные силы стояли за ними, человеческий дух может быть гораздо сильнее. Наша священная обязанность состоит в том, чтобы обеспечить его торжество. В эти трудные и непредсказуемые времена крайне важно протянуть друг другу руки с тем, чтобы не допустить возникновения конфликтов и заложить долговечный фундамент крепкого мира», ― говорится в тексте.

Не все страны отмечают 30 июля. Некоторые страны, как Индия, отмечают День дружбы в первое воскресенье августа. В Непале День дружбы отмечается каждый год 30 июля. В Оберлине, штат Огайо, День дружбы отмечается 9 апреля каждый год.

Мусульманский Новый Год в 2022 отмечают 30 июля. Еще его называют Арабский Новый год, Исламский Новый Год или Новый Год Хиджры ― праздник начала года по исламскому календарю, который отмечают вечером до 30 июля. Новый год ― это первый день месяца мухаррам. Однако мусульмане, в отличие от христиан или представителей других религий, не считают Новый Год праздником. В большинстве исламских стран в мечетях только читают проповедь о Хиджре. Мусульманский календарь меньше христианского на 11-12 дней, поэтому дата Нового Года соответственно «плавает». Мусульмане не празднуют ни свой Новый год, ни христианский, поскольку не считают его праздником, а празднование 31 декабря-1 января считают нарушением заповеди единобожия.

30 июля ― церковные праздники:

Святую великомученицу Марину чествуют 30 июля каждый год. Мученица Марина жила в Антиохии в 3 веке н.э. и была христианкой во время гонений. Она была дочерью известного жреца, однако ее мать умерла, когда дочь была маленькой, а ее няней стала тайная христианка. Она и вырастила Марину в христианстве, вопреки воле отца. Во время гонений во время императора Диоклетиана она отказала в браке префекту Оливию, обратившемуся в общественный суд. Там Марина отказалась поклониться языческим богам, чем и выдала себя. Ее приговорили к смертной казни, однако Марина не сгорела на костре и не сварилась живьем в кипятке. Тогда ей решили отрубить голову. В католической церкви Марину называют Маргаритой. Мощи святой хранятся в разных частях Европы ― Риме, Монтефьясконе, Брюсселе, Брюгге, Париже и т.д. В Киевской Руси Марину считали дочерью морского владыки, которой надоело жить в холодной воде и сбежала на землю. Отец разгневался на это и до сих пор пытается схватить дочь. Марина ― покровительница беременных женщин.

30 июля ― День ангела:

Ежегодно 30 июля именины отмечают Вероника, Иринарх, Лазарь, Леонид, Марина и Маргарита.

30 июля ― приметы и традиции:

В народе святая Марина ассоциировалась с большой водой, точнее с большим дождем, но это не мешает людям называть день «Огненной Марины».

Звезды голубые ― будет много орехов;

Сон с 29 на 30 июля исполнится несколько месяцев спустя, он считается вещим.

На столе сегодня должно быть рыбное блюдо.

30 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

Древние славяне полагали, что в этот день нельзя смотреть на зарницу.

Нельзя тяжело работать, если от этого не зависит ваше выживание.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.