Гороскоп на 31 июля 2022 года

Гороскоп на 31 июля 2022 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит прислушиваться к советам, а кому нужно подождать с выбором? Читайте гороскоп на 31 июля 2022 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Звезды не рекомендуют вам излишне активничать. Это связано как с вашим здоровьем, так и с результатом ― он будет не слишком утешительным.

Телец

31 июля вам необходимо посмотреть критически на свое поведение. Скорее всего, что-то нужно менять, причем немедленно, говорят звёзды.

Близнецы

Звёзды не рекомендуют вам слушать окружающих в этот день и говорят: ни один совет извне не будет верным. Полагайтесь только на свою интуицию.

Рак

Последний день июля будет для вас ключевым в каком-то вопросе. Возможно, вы на что-то решитесь. Сохраняйте холодный рассудок, призывают звёзды.

Лев

31 июля вы можете повстречать интересную личность, которая перевернет ваши представления о происходящих событиях. Не избегайте общения в эту субботу.

Дева

31 июля вы рискуете допустить ошибку там, где никогда ее не делали. А все из-за поспешности. Звезды призывают вас не торопиться и быть внимательным.

Весы

Если кто-то попросит вас о помощи 31 июля, отнеситесь к этому вопросу серьезно. Если случится так, что вы окажете медвежью услугу, очень скоро попадете в аналогичную ситуацию.

Скорпион

31 июля вы можете узнать лишнюю информацию. Как ею распорядиться ― решать вам. Но звезды призывают приберечь ее до лучших времён.

Стрелец

Вы будете на грани какой-то финансовой ошибки. Возможно, речь про ненужную покупку или неудачную сделку. Словом, звезды рекомендуют вам повременить с денежными вопросами.

Козерог

31 июля звезды призывают вас полностью расслабиться. Конечно, вам это будет сделать невероятно сложно, но вы уж постарайтесь. Другой такой возможности в ближайшее время не будет.

Водолей

31 июля кто-то удобно устроится на вашей шее и даже начнёт болтать ножками. Как поступить в этой ситуации, звёзды не говорят. Лишь советуют подумать о последствиях своего человеколюбия.

Рыбы

Если в этот день вы решитесь на что-то, то знайте: назад дороги не будет. Если вы хорошо взвесили все «за» и «против», то смело дерзайте.

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