29 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 29 июля

29 июля в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Кроме того, 29 июля чествуют Священномученика Атеногена и его учеников. Какие праздники 29 июля — читайте в материале STB.UA.

фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

29 июля ― праздники:

День сил специальных операций Вооруженных сил Украины;

День системного администратора;

День сил специальных операций Вооруженных сил Украины отмечают ежегодно 29 июля. Праздник создан в Украине согласно Указу Президента Украины «О Дне Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины» от 26 июля 2016 г. № 311/2016. Целью создания праздника было дальнейшее развитие национальных военных традиций, учитывая важную роль Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в обеспечении обороноспособности государства. Силы специальных операций использовались на админгранице Херсонской области и Крыма, который с 2014 года оккупирован россией. Также на Донбассе, где оккупированы россией территории Донецкой и Луганской областей. На Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины возложены достаточно специфические задачи, в числе которых и участие в восстановлении территориальной целостности страны. 24 февраля 2022 года на Донбассе и Северном Причерноморье ССО и пограничники первыми противостояли российским оккупантам, которые пришли уничтожать украинцев. Значение ССО и их вклад в целостность и независимость Украины невозможно переоценить.

День системного администратора отмечают 29 июля ежегодно. Празднование было основано в 2000 году Тедом Кекатосом. Кекатоса вдохновила реклама в журнале Hewlett-Packard, в которой благодарные коллеги дарят системному администратору цветы и корзины с фруктами за установку новых принтеров. Этому неофициальному профессиональному празднику посвящен сайт, и даже не один. Официальный сайт SysAdmin Day содержит множество предложений по правильному празднованию. Чаще рекомендуют покупать сисадминам торт и мороженое. Есть много международных сайтов, которые посвящают себя этому празднику. Работники ИТ-сферы щедры на всевозможные конкурсы и скидки ко Дню сисадмина.

29 июля ― церковные праздники:

Священномученика Атеногена и 10 его учеников чествуют 29 июля ежегодно. Все они пострадали за веру в гонениях в Севастии. Правитель Филомарх устроил праздник в честь богов и приказал всем жителям готовить дары богам. Однако он узнал, что среди населения были христиане ― они отказались поклоняться языческим богам. Тогда он просто приказал избивать всех пришедших людей. После инцидента Филомарх отдал приказ отыскать, кто распространяет христианство посреди его подданных. Это оказался местный епископ Атеноген, которого схватили вместе и его 10 учениками, и жестоко наказали и убили.

В народе этот праздник получил разные названия: Афиноген, Афиногенов день, зажинки. В эти дни проходила жара, ночью становилось прохладнее.

29 июля ― День ангела:

Ежегодно 29 июля именины празднуют Алевтина, Афиноген, Валентин, Измаил, Евгений, Мануил, Павел и Юлий.

29 июля ― приметы и традиции:

На Афиногенов день верили, что птицы начинали тосковать и думать об осени и о том, что скоро придется лететь в теплые места.

Считалось, что 29 июля по лесу ходит Зоря и подбирает птичьи перья.

Афиногенов день считался началом жатвы.

Зерна с первого снопа считались целебными для людей и животных.

Несколько участков на поле оставляли не пожатыми ― это была жертва древним славянским богам. Если не принести им жертву, в следующем году не будет урожая.

29 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

Сегодня лучше не ходить в лес, чтобы не потревожить Зорю.

Нельзя рубить дрова.

Нельзя охотиться.

Нельзя собирать грибы, ягоды в лесу.

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