Неймовірна правда про українців: Что россия украла в украинцев — традиции и не только | Все буде добре

Традиции, история, песни и даже борщ: что россия украла у Украины кроме унитазов и собачьих будок?

Во время полномасштабного вторжения в Украину, россия показала истинное лицо всему миру. Теперь все знают, как российские солдаты воровали у украинцев стиральные машины, унитазы и собачьи будки. А благодаря их пропаганде известно, что россияне способны только отбирать то, что им понравилось и выдавать за свое. Оригинальные произведения и памятники культуры и архитектуры они уничтожают. Что украла россия у Украины ― рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 15 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Оккупанты из россии с начала полномасштабного вторжения воровали в Украине абсолютно все. Особенно много мародерства было зафиксировано под Киевом и в Киевской области, где они стояли осадой. Орки воровали собачьи будки, женское белье, обувь, электронику и хвастались этим перед своими семьями.

«Я здесь маленько это, подукрал. Не знаю, там пробники, правда», — говорит орк в разговоре с женой, которую записали спецслужбы Украины.

Тем не менее, история с похищением на самом деле длится сотни лет ― россия воровала украинскую историю, украинские блюда, украинские традиции и даже украинское творчество. Все это в одностороннем порядке называлось «русским».

Война за борщ с россией началась в мае 2019 года. На странице МИД россии в Twitter появился пост, в котором говорилось: «Вечная классика, борщ – одно из самых известных и любимых российских блюд и символ национальной кухни».

Одним из самых ярых поборников за символ украинской кухни стал Евгений Клопотенко, который ездил по городам и селам Украины, опрашивал людей в поисках рецептов борща и документировал его передачу из поколения в поколение.

«Мы составили такую ​​таблицу, где написали основные используемые ингредиенты. Указали первые воспоминания о борще, которые также были в Украине. Отметили, что у нас даже выражение есть “не переборщи” и другие. Такого формата вещи ― описали все, с каким мы сталкиваемся каждый день, и насколько это для нас важно», ― рассказал Евгений.

1 июля 2022 ЮНЕСКО внесла украинский борщ в список украинского нематериального наследия, после чего россия уже не сможет приписывать себе его как национальное блюдо.

Песни, которые россияне поют под рюмку из поколения в поколение, на самом деле украинские. Если проверить, то россия ворует украинские песни и присваивает себе авторство в течение десятилетий.

Например, песня «Вот кто-то с горочки спустился», с которой Надежда Бабкина разъезжала по городам, на самом деле украинский народный романс 19 века «В саду осіннім айстри білі».

Песня, которой гордятся русские «Любо, братцы, любо», в оригинале ― украинская. И неудивительно, потому что 98% ее исполнителей ― воинов и приверженцев Нестора Махна были украинцами.

Супер-хит «Дым сигарет с ментолом», без которого не обходилась ни одна дискотека, тоже украдена. Авторство над музыкой и словами присвоил себе выходец из Донецкой области лидер группы «Нэнси», Анатолий Бондаренко. Однако это известная на всю западную Украину свадебная песня «Плаття твоє із ситцю».

Музыку одной и песен-мотиваторов в борьбе с нацистской Германией, «Вставай страна огромная», тоже украли у украинцев.

«Текст ее якобы написал русский поэт Василий Лебедев-Кумач. И это действительно так ― он написал эти слова. А вот мелодия украдена. Мелодия родилась значительно раньше ― в 1919 году в рядах криворожских повстанцев УНР. И называется эта песня «Повстань, народе мій»», ― говорит украинский писатель Юрий Андрухович.

Украинские продюсеры говорят, что ничего удивительного здесь нет, потому что россияне только и способны, что на позорное похищение чужого творчества. Фантазии придумать что-то свое у них всегда не хватало.

Касается это не только старых песен, но и современных – так нагло, как они ворвались на украинские земли, россияне воруют наши популярные хиты.

К примеру, рашисты украли легендарную песню «Скрябина» «Мам», еще и сняли на нее клип о русских солдатах.

«Рашисты украли песню Скрябина “Мам”. Уже холодильников и стиральных машин им мало. Теперь и до песен долезли своими вонючими руками. Но получилось у них, как всегда, говно», ― пишет радиоведущий Слава Демин.

Россияне даже попытались украсть «Червону руту», однако у них не хватило словарного запаса, чтобы перевести название и текст. Выпустил песню от своего имени певец Александр Грин.

Певица Кристина Соловий сообщила, что россияне украли ее песню «Тримай», которую Паша Изотов забрал вообще молча. Он украл припев, обезобразив голос и добавил туда свой рэп.

«Тактика этих существ и стратегия очень напоминают то, что сейчас использует их фюрер. Это: «Мне нравится что-то, значит, можно взять и сказать, что это мое». И еще и подписать. То есть они обратились к моей юристке и захотели просто “очистить права” ― именно так это прозвучало. Об этом даже речи не могло быть», ― рассказала Кристина Соловий.

Россияне целенаправленно уничтожают украинский культурный генофонд, и при полномасштабном вторжении делают это почти напоказ.

Драмтеатр в Мариуполе, Национальный музей Сковороды Харьковской области, Святогорская Лавра на Донеччине, Историко-краеведческий музей в Иванкове под Киевом. Картины Марии Примаченко, которые там удалось спасти.

Картина Примаченко из частной коллекции пошла на помощь Украине ― Сергей Притула продал ее на аукционе за 500 тысяч долларов.

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