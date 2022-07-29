Панкейки на молоке: рецепт пошаговый

Панкейки на молоке: рецепт от Елизаветы Фалей
Панкейки на молоке – это идеальный завтрак для всей семьи. Актриса сериала «За витриной» Елизавета Фалей знает самый простой, быстрый и вкусный рецепт блюда. Панкейки получаются не жирными, потому что жарятся не на масле, а на сухой горячей сковороде. Детальный рецепт читайте в материале.
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Ингредиенты:
- молоко – 250 мл
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 1 ст. л.
- оливковое масло – 3 ст. л.
- мука – 170 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль – 1/4 ч. л.
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Приготовление:
- Смешайте в большой миске венчиком молоко, яйцо, сахар и масло.
- Просейте в полученную смесь муку с разрыхлителем и солью.
- Размешайте, чтобы получилось однородное тесто.⠀
- Выпекайте панкейки на сухой, предварительно разогретой сковороде. На 1 панкейк необходимо 2 ст. л. теста.
- Переворачивайте панкейки, как только появятся пузырьки воздуха.
Подавайте панкейки с джемом, мёдом или кленовым сиропом.
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