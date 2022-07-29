Как сделать малосольные огурцы: рецепт пошагово

Хотите узнать, как приготовить малосольные огурцы быстро и аппетитно? В нашей подборке вы найдете простые рецепты на любой вкус от участников проекта «МастерШеф». Читайте лучшие рецепты малосольных огурцов прямо сейчас!

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Ингредиенты:

Способ приготовления:

После этого хранить в холодильнике.

Залить полученным раствором огурцы, накрыть крышкой или марлей и оставить при комнатной температуре примерно на сутки.

Еще раз перемешать солевой раствор, желательно до полного растворения соли.

Плотно уложить огурцы, пока не заполнится вся емкость.

На дно банки объемом три литра или контейнера разложить половину крупно нарубленной зелени и часть зубков чеснока.

Отфильтрованную или прокипяченную охлажденную воду налить в миску и высыпать соль. Перемешать.

Неочищенную от кожуры чесночную головку разделить на отдельные зубчики. Подавить их с помощью «толкушки» или широким лезвием ножа.

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Ингредиенты:

Способ приготовления:

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Ингредиенты (для 3-литровой банки):

Способ приготовления:

Не спеша залить огурцы кипящим рассолом до края горла банки, закатать стерилизованной крышкой. Перевернуть вверх дном, проверить, чтобы из-под крышки не текло и не шипело.

Посыпать огурцы горчицей или добавить ее, предварительно завернув в чистую белую хлопчатобумажную ткань.

Не забывать собирать пену из банки. Слить рассол в отдельную посуду, добавить 100 мл воды и кипятить около 5 минут. Снять пену.

Закрыть банку капроновой крышкой, хорошо встряхнуть, чтобы растворилась соль. Спрятать на трое суток в теплое темное место, слегка прикрыв крышкой.

Сверху выложить огурцы поменьше. Затем накрыть их листочками хрена, вишни и смородины. Добавить чеснок, перец, лавровый лист, соль. Залить холодной очищенной водой.

На дно чистой банки положить листья хрена, вишни и смородины, веточку укропа. Плотно уложить крупные огурцы — они должны располагаться вертикально.

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Ингредиенты:

Способ приготовления:

Помыть огурцы, оставить в холодной воде на 1 час.

В 1 литре воды растворить соль и сахар, важно сохранить пропорции.

Помыть и крупно нарезать лист хрена, почистить чеснок и нарезать его на дольки.

Если хотите, чтобы огурцы были готовы уже на следующий день, то перед засолкой нужно обрезать кончики.

В стеклянную банку или бутыль сложить чеснок, часть укропа и хрена, затем уложить огурцы, а сверху – оставшуюся зелень. Залить рассолом так, чтобы он все покрывал. Банку завязать марлевой салфеткой.

Оставить огурцы на сутки. В процессе рассол должен стать мутным, а сами огурцы изменить немного цвет.