Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Все проекты
ua

Кукуруза в духовке: рецепт от участника «МастерШеф»

29.07.2022

Как приготовить кукурузу в духовке? Участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмирий Касап поделился простым и очень вкусным  рецептом. Пошаговый рецепт кукурузы в духовке читайте в материале. 

Кукуруза в духовке

Больше по теме: Кабачки по-корейски: рецепт на зиму от Сергея Калинина

Ингредиенты:

  • кукуруза 
  • сливочное масло по 20 г на початок,
  • петрушка небольшой пучек
  • укроп небольшой пучек
  •  соль, перец по вкусу
  • специи (розмарин, тимьян, мускат или чеснок) по вкусу 

Больше по теме: Как сделать квас в домашних условиях: рецепт приготовления

Приготовление:

  1. Чистим кукурузу.
  2. Делаем смесь из масла,мелко порубленной зелени, соли и перца.
  3. Готовой смесью тщательно обмазываем кукурузу.
  4. Заворачиваем каждый початок в фольгу и затем еще в пекарскую бумагу.
  5. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Как выбрать идеальные помидоры для консервации на зиму

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Кукуруза в духовке: пошаговый рецепт
Телеканал СТБ

Баклажаны-лодочки под сыром: рецепт от ведущей «Вікна-новини» Яны Брензей

 баклажаны рецепт
Телеканал СТБ

Блюда из баклажанов: топ-5 самых вкусных рецептов

 Кукуруза в духовке: пошаговый рецепт
Телеканал СТБ

Огурцы с кетчупом: рецепт на зиму от участника «МастерШеф»

 Кукуруза в духовке: пошаговый рецепт
Телеканал СТБ

Малосольные огурцы в пакете: рецепт приготовления

 Кукуруза в духовке: пошаговый рецепт
Телеканал СТБ

Цветная капуста: топ-10 вариантов приготовления и любимый салат от Мирославы Ульяниной

 рецепт овсяного хлеба от Евгения Клопотенко
Телеканал СТБ

Чем заменить хлеб во время войны: рецепт овсяного хлеба от Евгения Клопотенко
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить