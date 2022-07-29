Кукуруза в духовке: пошаговый рецепт

Кукуруза в духовке: рецепт от участника «МастерШеф»
Как приготовить кукурузу в духовке? Участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмирий Касап поделился простым и очень вкусным рецептом. Пошаговый рецепт кукурузы в духовке читайте в материале.
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Ингредиенты:
- кукуруза
- сливочное масло — по 20 г на початок,
- петрушка — небольшой пучек
- укроп — небольшой пучек
- соль, перец — по вкусу
- специи (розмарин, тимьян, мускат или чеснок) — по вкусу
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Приготовление:
- Чистим кукурузу.
- Делаем смесь из масла,мелко порубленной зелени, соли и перца.
- Готовой смесью тщательно обмазываем кукурузу.
- Заворачиваем каждый початок в фольгу и затем еще в пекарскую бумагу.
- Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.
Приятного аппетита!
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