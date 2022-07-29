Как приготовить ванильное мороженое дома: рецепт от участника «МастерШеф»

Какое лакомство можно назвать самым летним? Конечно же, мороженое! Как сделать ванильное мороженое в домашних условиях? А готовить его очень легко и просто, к тому же вам понадобится всего четыре ингредиента. Простой рецепт домашнего ванильного мороженого от участника «МастерШеф»-8 Максима Пустовита найдете в нашем материале.

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Ингредиенты:

сливки жирностью 33−35% — 1 л

сахарная пудра — 170 г

яичные желтки — 8 шт.

стручки ванили — 2 шт.

Приготовление:

Стручки ванили раскрыть и острым ножом вынуть зерна. В кастрюлю влить сливки, добавить зерна и стручки ванили. Помешивая, проварить до появления первых пузырьков. Желтки взбить с сахарной пудрой до состояния плотной массы. Постепенно влить к желткам часть теплых (не горячих) сливок и перемешать. На минимальном огне довести массу до кипения, постоянно помешивая. Как только она загустеет, снять с огня и дать остыть. Перелить сливочную массу в контейнер и отправить в морозильник на 6−8 ч. Каждый час мороженое перемешивать деревянной ложкой.

Приятного аппетита!

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