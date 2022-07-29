Как приготовить ванильное мороженое дома: рецепт от участника «МастерШеф»
Какое лакомство можно назвать самым летним? Конечно же, мороженое! Как сделать ванильное мороженое в домашних условиях? А готовить его очень легко и просто, к тому же вам понадобится всего четыре ингредиента. Простой рецепт домашнего ванильного мороженого от участника «МастерШеф»-8 Максима Пустовита найдете в нашем материале.
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Ингредиенты:
- сливки жирностью 33−35% — 1 л
- сахарная пудра — 170 г
- яичные желтки — 8 шт.
- стручки ванили — 2 шт.
Приготовление:
- Стручки ванили раскрыть и острым ножом вынуть зерна.
- В кастрюлю влить сливки, добавить зерна и стручки ванили. Помешивая, проварить до появления первых пузырьков.
- Желтки взбить с сахарной пудрой до состояния плотной массы.
- Постепенно влить к желткам часть теплых (не горячих) сливок и перемешать.
- На минимальном огне довести массу до кипения, постоянно помешивая. Как только она загустеет, снять с огня и дать остыть.
- Перелить сливочную массу в контейнер и отправить в морозильник на 6−8 ч. Каждый час мороженое перемешивать деревянной ложкой.
Приятного аппетита!
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