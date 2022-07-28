Работать и помогать – это важнейшая цель украинских предприятий бизнес фронта сегодня.

Сохранить бизнес в условиях войны – задача сложная и ответственная. Чтобы Вооруженные силы Украины продолжали бороться на фронте, в тылу должна работать экономика, уверены в компании Внешторгресурс. Гуманитарные проекты тоже в приоритетах.

Итак, отечественные компании доказали, что преданность украинцам и упорный труд в сложное время помогут стране преодолеть все трудности и добыть вожделенную Победу.