Неймовірна правда про українців выпуск от 29.07.2022 — анонс Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: что будет в 15 выпуске от 29 июля

156-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной войне пятый месяц. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 15 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Украинцы героически противостоят российским оккупантам. Орки боятся вступать в бои с военными, поэтому бомбят гражданские объекты в украинских городах. В войне за правду Украину поддерживает весь мир, а россию обличают во все в более жестоких преступлениях, которые доказывают: украинцев они пытаются уничтожить уже не одно десятилетие.

Что будет в 15 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 29.07.2022:

В мире поддерживают Украину самыми разными способами ― прошел благотворительный матч между звездами и профессиональными футболистами, в Литве устроили сбор на всенародный Байрактар ​​для Украины, иностранные артисты проводят концерты в поддержку Украины. В то же время, бывшие украинские артисты, живущие в россии и поддерживающие ее нападение на Украину, опять оказались в центре скандала.

Солдаты из россии во время нападения на Украину крали из домов все, что попадалось под руку — унитазы, собачьи будки, электронику, стиральные машины и холодильники. А еще раньше они попытались присвоить себе украинский борщ ― наше национальное блюдо, которому сотни лет. На самом деле клептомания у россии прогрессирует уже не одно десятилетие ― орки воруют наши традиции, наши песни и даже нашу историю. А сейчас нагло предлагают выкупать авторские права и интеллектуальную собственность на нематериальные ценности.

Певец Сергей Бабкин всколыхнул общество, когда в первые дни войны переписал песню «Я солдат», изменив слова и смысл песни. Поскольку в Харькове было опасно, Бабкин с семьей уехал в безопасное место. Теперь в интервью певец рассказал, как пережил нападение россиян на Харьков и существуют ли для него «хорошие россияне».

Более пятидесяти тысяч украинок служат в войсках Украины и сражаются сейчас с росиянами. Каким стал женский тыл на войне с российскими оккупантами ― смотрите в новом выпуске.

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей!

Video: «Неймовірна правда про українців»: что будет в 15 выпуске от 29 июля Неймовірна правда про українців выпуск от 29.07.2022 - анонс 15 выпуска о выдающихся поступках украинцев. Как украинцы объединились перед лицом ужасной войны с россией

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