Гороскоп на 29 июля 2022 года

Что сулят звезды всем знакам зодиака на 29 июля 2022 года? Чтобы правильно и успешно провести этот день, читайте астрологический прогноз от экстрасенсов СТБ.

Овен

Составьте план питания. Еще немного спортивных упражнений не повредит. Вам пора взяться за свое самочувствие и придать организму заряд энергии.

Телец

У вас много новых идей. Сразу записывайте их. Вскоре вы обсудите со своим партнером ваши идеи и сможете взяться за новую работу.

Близнецы

Вы можете особенно ярко проявить свою творческую жилку. Не уступайте шанс взяться за проект другим. Беритесь сами!

Рак

Блестящая идея очень быстро поможет вам добиться успеха в работе. Также вас ждет несколько интересных новостей.

Лев

Вы почувствуете себя особенно близкими со своим партнером. Наслаждайтесь этим. Не вспоминайте о прошлых ошибках, чтобы не испортить идиллию.

Дева

Вы чувствуете себя не совсем в хорошей форме. Хочется накинуть одеяло на голову и спрятаться от всего мира. Попробуйте дать себе передышку и отключиться от внешних обстоятельств. Хотя бы на день.

Весы

Вы постепенно становитесь живее. Назначения по-прежнему не решаются. Но вам нужно терпение. Не спешите делать выводы.

Скорпион

Есть одна вещь, в которой вы можете доверять своей интуиции. У вас много гениальных идей. Попробуйте предложить свои варианты развития. Руководство вас оценит по достоинству.

Стрелец

Вы сможете насладиться мягким летним вечером в объятиях любимого человека. Попробуйте абстрагироваться от проблем и не затрагивать тему работы.

Козерог

Много нерешенных задач. Это приводит к усталости и апатии. У вас нет ни драйва, ни энтузиазма. Попробуйте вдохновиться заново. Расскажите близким о том, что вас гложет.

Водолей

Вы чувствуете себя в своей стихии. Другу, коллеге или партнеру нужна ваша помощь. У вас припасен правильный совет. Не бойтесь помочь и высказать свое мнение.

Рыбы

Вас ждет разговор с партнером. Его идеи перспективны, согласитесь. Попробуйте выступить в качестве друга, чтобы заручиться доверием и двигаться дальше вместе.

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