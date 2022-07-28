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День Украинской Государственности: история в картинках

28.07.2022

Сегодня, 28 июля, Украина впервые отмечает День Украинской Государственности. Отмечает во время невероятно жестокой войны — на шестом ее месяце, после восьми лет боевых действий на Донбассе, в противостоянии на протяжении нескольких веков московской ордой.

День Украинской Государственности призван утверждать связь украинцев, ныне живущих, с нашими предками, которые на протяжении многих поколений строили государственность украинского народа. Этот праздник должен воспитать у каждого гражданина Украины понимание того, что государственному опыту украинцев, нашей культуре, нашей самобытности, украинскому характеру не одна тысяча лет. Украинская государственность – это то, что далось нам очень дорогой ценой.

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Больше о государственности – в графическом материале SPRAVDI.

День Украинской Государственности: история в картинках

День Украинской Государственности: история в картинках

День Украинской Государственности: история в картинках

День Украинской Государственности: история в картинках

День Украинской Государственности: история в картинках

День Украинской Государственности: история в картинках

День Украинской Государственности: история в картинках

День Украинской Государственности: история в картинках

День Украинской Государственности: история в картинках

День Украинской Государственности: история в картинках

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